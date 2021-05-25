Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde'de ziyarete açıldı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde'de ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde'de ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde'de ziyarete açıldı.

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde'de ziyarete açıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, siyasi parti temsilcileri ve davetliler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda konuşlanan tırı gezdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, ziyaretçilere tır hakkında bilgi verdi.

Vali Şimşek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Amaç, ülkemizin zenginlikleri olan teknolojileri, kazanımları halkımıza tanıtmak. Özellikle milli gururumuz olan insansız hava araçlarının sunumları tırda mevcut. Niğdelileri, bu tırı ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak, 28 Mayıs saat 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde'de ziyarete açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde'de ziyarete açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde'de ziyarete açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde'de ziyarete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde'de ziyarete açıldı - Haberler
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