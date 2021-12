Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz, kulak vermediğimiz, gözümüzü kaçırdığımız her kesimin, her insanın vebalinin boynumuzda olduğunu unutmamalıyız. Başkaları şöyle davranıyor, böyle yapıyor olabilir, bizi ilgilendirmez. Biz İstanbul'a ve tüm Türkiye'de her bir insanımıza ulaşmakla, her bir insanımızın derdini dinlemekle, her bir insanımızın gönlünü kazanmakla mükellefiz. Zira AK Parti gönüllüler kadrosudur." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinden düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teşkilatın, genel merkeziyle, illeriyle, ilçeleriyle, mahalle ve sandık temsilcileriyle partinin gövdesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'un, aynı zamanda en büyük teşkilata da sahip olduğunu, kongrenin ardından İl Başkanı ve yeni il yönetiminin büyük bir aşk ve istekle hemen çalışmalara başladığını dile getiren Erdoğan, İstanbul'daki 31 bin 124 sandık için 166 bin 877 kişinin görevlendirildiğini, şehrin 39 ilçesinin her birinde yapılan ilçe danışma toplantılarının 17 bin 834 kişinin iştirakiyle gerçekleştirildiğini aktardı.

Önceki dönemlerde görev almış ilçe başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla, belediye ve il genel meclis üyeleriyle bir araya gelinerek geçmişten bugüne güçlü köprüler kurulduğunu dile getiren Erdoğan, İstanbul'daki 962 mahalle başkanından 899'unun il yönetimi tarafından evlerinde ziyaret edildiğini, bu mahallelerden 550'sinde mahalle danışma meclisi toplantıları yapıldığını, ocak ayının ortasına kadar tüm mahallelerde bu toplantıların gerçekleştirileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim takvimi başlayana kadar AK Parti'nin kuruluşundan itibaren vazife almış tüm sandık kurulu üyeleriyle de bir araya gelineceğini, ilçe başkanlarının, her bir üyelerine, ziyaret ederek telefonla irtibat kurarak ulaşacaklarını bildirdi.

Kendi üyelerinin yanında esnafından hane halkına, sivil toplum temsilcilerine kadar her vatandaşın gönlünü kazanmayı hedefleyen ziyaretlerin kesintisiz sürdüğünü belirten Erdoğan, "Bu kapsamda engelli, yaşlı, yetim öksüz, şehit yakını, gazi ve dar gelirli vatandaşlarımıza ulaşmaya ayrı bir önem veriyoruz. İstanbul gibi bir yerde iş insanlarımız, ülkemizin çeşitli bölgelerini temsil eden sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere şehrin ana dinamiklerini oluşturan kesimleri de elbette unutmuyoruz." diye konuştu.

39 belediye başkanına çağrı: "Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz"

Kadınlara yönelik şiddet, çevre hassasiyeti, hayvanların korunması, her kademedeki öğrencilerin, gençlerin meseleleri gibi konularda da ayrıca özel çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, "Buradan 39 belediyemize sesleniyorum; hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. ve bu hayvan barınaklarıyla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Ağaçlarda meyveler ve o meyvelerden hayvanların gelip nasiplenmesini temin ediyorlardı. Bunları yapmalıyız, bu bize yakışır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e değinerek, "İşte dün Gaziantep'te o yavru Asiye, pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu? Ama pitbull köpekleriyle o şekilde oynarken o Asiyemiz işte paramparça edilir hale geldi. Aradık Ömer Bey'i. Allah razı olsun... Dün evvelsi gece ambulans uçakla Antalya'ya gönderdik ve şu anda tedavisi orada yapılıyor. Biz buyuz. Böyle olmaya da devam edeceğiz." dedi.

"Bu millet için ne yapsak, bu ülkeye hangi hizmeti versek azdır"

Siyasetin, hayatın her alanını, toplumun her kesimini kucaklamayı gerektiren bir uğraş olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz, kulak vermediğimiz, gözümüzü kaçırdığımız her kesimin, her insanın vebalinin boynumuzda olduğunu unutmamalıyız. Başkaları şöyle davranıyor, böyle yapıyor olabilir, bizi ilgilendirmez. Biz İstanbul'a ve tüm Türkiye'de her bir insanımıza ulaşmakla, her bir insanımızın derdini dinlemekle, her bir insanımızın gönlünü kazanmakla mükellefiz. Zira AK Parti gönüllüler kadrosudur. Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, şu anda karşımda gönüllüler hareketinin mensuplarını görüyorum. Tüm kademelerdeki teşkilat mensuplarımızın birinci ve asli görevleri budur. İlk günden beri ne diyoruz? AK Parti'yi kuran millettir diyoruz. AK Parti'ye yön gösteren millettir diyoruz. AK Parti'yi iktidara getiren millettir diyoruz. AK Parti'yi iktidarda tutacak olan da millettir diyoruz. Bizim bu millete sadece teşekkür, sadece şükran değil, 15 Temmuz'da olduğu gibi can borcumuz da var. Dolayısıyla bu millet için ne yapsak, bu ülkeye hangi hizmeti versek, hangi eseri kazandırsak insanlarımızın önüne hangi başarıyı sersek azdır. Bizler, çok gayret ettik, ediyoruz ve edeceğiz."

Eğitimde ve sağlıkta gerekli adımları attıklarını, şehir hastaneleri kurduklarını belirten Erdoğan, 3 ayda Atatürk Havalimanı'nda ve Anadolu Yakası'nda Samandıra'da tomografisi, MR'ı ve ultrasonografisiyle 1006 odalı hastane yaptıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bunlarda yalan... Affedersiniz hal binasını hastane olarak takdim edecek kadar, bunlar yalancı. ve tabii sonra incelendi, bakıldı ki öyle bir hastane de yok. Bunların hayatı bu." ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'de tarihi bir kışlayı hastaneye çevirdiklerini, Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni inşa ettiklerini de hatırlatan Erdoğan, her yerde bu millete yakışanı yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini söyledi.

AK Parti'nin geçen 19 yılda ülkeye, şehirlere, vatandaşlara kazandırdığı eser ve hizmetleri, bölgeye ve dünyaya verdiği erdemli mesajları tek tek saymaya kalksa saatlerin değil günlerin yetmeyeceğini dile getiren Erdoğan, "76 üniversiteden 207 üniversiteye çıktık mı? Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var mı? Niye? İstedik ki Hakkari'deki bir yavrumuz ta Hakkari'den İstanbul'a gelmesin, onun ayağına biz üniversiteyi götürelim. Şırnak'taki Ankara'ya, İstanbul'a gelmesin, Şırnak'a üniversiteye götürelim. İşte bu erdemliler hareketinin en önemli başarısıdır, ispatıdır." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet