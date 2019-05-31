Cuma namazına gitmek için 'Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan Filistinli çocuk vurularak öldürüldü

İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki 'Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan iki Filistinliye ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, biri 16 diğeri 21 yaşındaki iki gencin Beytüllahim'deki Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalıştıkları sırada İsrail askerlerinin ateş açtığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle