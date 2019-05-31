Cuma namazına gitmek için 'Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan Filistinli çocuk vurularak öldürüldü
İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Beytüllahim ile Kudüs arasındaki Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan iki Filistinliye ateş açması sonucu 16 yaşındaki Abdullah Gays hayatını kaybetti
İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki 'Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan iki Filistinliye ateş açtı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, biri 16 diğeri 21 yaşındaki iki gencin Beytüllahim'deki Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalıştıkları sırada İsrail askerlerinin ateş açtığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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