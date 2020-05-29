Cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı (2) Meydanda toplanan cemaatin drone ile görüntülenmesi Sela ve hutbenin okunması Cuma namazının kılınması İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde cemaatle ibadete ara verilmesinin ardından İzmir'de ilk kez cuma namazı kılındı.

Meydanda toplanan cemaatin drone ile görüntülenmesi Sela ve hutbenin okunması Cuma namazının kılınması İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde cemaatle ibadete ara verilmesinin ardından İzmir'de ilk kez cuma namazı kılındı. Kaynak: AA