Cuma namazı Hayder Aliyev Parkı'nda kılındı
Meydan girişinde vatandaşlara maske dağıtılması ve ellerinin dezenfekte edilmesi Cemaatin cuma namazını kılması IĞDIR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cemaatle kılınamayan cuma namazı Iğdır'da Haydar Aliyev Parkı'nda kılındı.
29.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:58
Meydan girişinde vatandaşlara maske dağıtılması ve ellerinin dezenfekte edilmesi
Cemaatin cuma namazını kılması
IĞDIR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cemaatle kılınamayan cuma namazı Iğdır'da Haydar Aliyev Parkı'nda kılındı.
Kaynak: AA