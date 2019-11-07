Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a Harika Vole Vuruşu
2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United ile Juventus karşılaşırken, maçın ikinci yarışında Cristiano Ronaldo bu harika vole vuruşuyla eski takımına karşı Juventus’u öne geçirdi.
07.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:13
2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United ile Juventus karşılaşırken, maçın ikinci yarışında Cristiano Ronaldo bu harika vole vuruşuyla eski takımına karşı Juventus'u öne geçirdi.
Kaynak: Dugout