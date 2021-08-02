Çorum'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Çorum'un Kargı ilçesinde devrilen kamyondaki bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde devrilen kamyondaki bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Arslan Çelik'in (49) kullandığı 16 R 5568 plakalı kamyon, Sinop sınırına yakın Gölet köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan Sami Satılmış (51) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çorum'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çorum'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çorum'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Çağatay Akman Prens William Sevda Erginci
Spor Fatih Terim Burak Elmas Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:56:30. #1.14#

title