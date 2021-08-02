Çorum'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çorum'un Kargı ilçesinde devrilen kamyondaki bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Kargı ilçesinde devrilen kamyondaki bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Arslan Çelik'in (49) kullandığı 16 R 5568 plakalı kamyon, Sinop sınırına yakın Gölet köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan Sami Satılmış (51) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun