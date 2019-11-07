Çin Demiryolu Ekspresi Marmaray'dan geçerek 'ilk kez' Avrupa kıtasına girdi
Uzak Doğu ülkesi Çin'den Avrupa'ya demir yolu üzerinden kesintisiz şekilde giden ilk tren olan Çin Demiryolu Ekspresi (China Railway Express), İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine gelerek Avrupa topraklarına giriş yaptıView on euronews.
Uzak Doğu ülkesi Çin'den Avrupa'ya demir yolu üzerinden kesintisiz şekilde giden ilk tren olan Çin Demiryolu Ekspresi (China Railway Express), İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine gelerek Avrupa topraklarına giriş yaptıView on euronews
VİDEO: Çin Demiryolu Ekspresi Marmaray'dan geçerek 'ilk kez' Avrupa kıtasına girdi