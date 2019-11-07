Çin Demiryolu Ekspresi Marmaray'dan geçerek 'ilk kez' Avrupa kıtasına girdi

07.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:21

Uzak Doğu ülkesi Çin'den Avrupa'ya demir yolu üzerinden kesintisiz şekilde giden ilk tren olan Çin Demiryolu Ekspresi (China Railway Express), İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine gelerek Avrupa topraklarına giriş yaptıView on euronews