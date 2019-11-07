Çin Demiryolu Ekspresi Marmaray'dan geçerek 'ilk kez' Avrupa kıtasına girdi

Çin Demiryolu Ekspresi Marmaray'dan geçerek 'ilk kez' Avrupa kıtasına girdi

Uzak Doğu ülkesi Çin'den Avrupa'ya demir yolu üzerinden kesintisiz şekilde giden ilk tren olan Çin Demiryolu Ekspresi (China Railway Express), İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine gelerek Avrupa topraklarına giriş yaptıView on euronews.

07.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:21

Uzak Doğu ülkesi Çin'den Avrupa'ya demir yolu üzerinden kesintisiz şekilde giden ilk tren olan Çin Demiryolu Ekspresi (China Railway Express), İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine gelerek Avrupa topraklarına giriş yaptıView on euronews

Kaynak: Euronews.com


VİDEO: Çin Demiryolu Ekspresi Marmaray'dan geçerek 'ilk kez' Avrupa kıtasına girdi
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