"Çıldır'da turizm için gereken çalışmayı yapacağız"

16.10.2019 16:18

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, ilçenin turizm potansiyelinin olduğunu belirterek, "Özellikle de turizm potansiyeline sahip ilçemizde turizm için yapılması gereken çalışmaları yapacağız." dedi.

Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce Çıldır'da göreve başladığını hatırlattı.



Çıldır'ı kısa sürede tanımaya çalıştığını, tanıdıkça da Çıldır'ın değerlerini öğrendiğini ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Çıldır ilçemiz çok önemli potansiyellere sahip. Özellikle de turizm potansiyeline sahip ilçemizde turizm için yapılması gereken çalışmaları yapacağız. Bu konuda gerekli gayret ve çabayı göstereceğiz. Bizim amacımız sadece turizm değil, ilçemizin hak ettiği bütün çalışmalarda gerekeni fazlasıyla yapmaktır. Çünkü Çıldır ilçemiz hizmetin en iyisin hak ediyor."

Kaynak: AA