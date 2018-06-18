CHP Milletvekili Adayı Kılınç Besni'de Partililerle Bir Araya Geldi

CHP Milletvekili Adayı Hakan Kılınç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Besni İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP Gaziantep Milletvekili Adayı Bayram Yılmazkaya'nda katıldığı etkinliğe, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı, CHP Besni İlçe Başkanı Ahmet Deveci ve partililer katıldı. CHP Adıyaman Milletvekili Adayı Hakan Kılınç, bütün partililerin ve Besnililerin bayramını tebrik etti.

Hakan Kılınç yaptığı konuşmada, "24 Haziran'da inşallah Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ülkede iktidar yapacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Önümüzde seçimlere bir hafta kaldı. Hep birlikte çok güzel kampanyalar yürütüyoruz. İnşallah 24 Haziran'da da bunu taçlandıracağız. Besni bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne damga vuracak. Besnili hemşerimiz gururumuz Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'yı da Meclise göndereceğiz. Bununla da yetinmeyip, Adıyaman'da da milletvekilini 1 değil, birden fazla göndereceğiz. Bir haftalık süreç içerisinde gece gündüz demeden tempomuzu ikiye katlayarak omuz omuza gezerek 24 Haziran'da Besni'nin hak ettiği vekilliğini hep birlikte 25 Haziran'da kutlayacağız" dedi.

Kılınç'tan sonra konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Adayı Bayram Yılmazkaya ise, Besnililerin gittikleri yerlere yük olmadığını söyleyerek, Besnililerin gittikleri her yeri ayağa kaldırdığını söyledi. - ADIYAMAN