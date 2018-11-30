CHP'li Özel: "İttifak Görüşmeleri Devam Edecek"

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Marmaris'te yaptığı açıklamada, "İttifak görüşmelerinde, Sayın Genel Başkanımız değerli genel başkanlarla çeşitli görüşmeler yaptı, bundan sonrada yapacak" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, parti binasında partililerle buluştu. Özel, burada basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlerde 'ittifak' konusuna değinen Özel, şöyle konuştu:

"Yerel seçim tarihi yaklaşırken, önemli bir tartışma konusu, ittifaklar konuşuluyor. Hiç unutulmasın ki, özellikle Sayın Bahçeli'nin 'siyasi kombin' dediği AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Parti'li belediyelerin kendi içlerinde belediye başkan yardımcılıklarını paylaştıkları bir noktaya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 50 milyon kişinin oyuna, 81 milyon kişinin hizmetine talibiz. İttifak görüşmelerinde, Sayın Genel Başkanımız değerli genel başkanlarla çeşitli görüşmeler yaptı, bundan sonrada yapacak. Değerli genel başkanlarımızın görüş alışverişinden sonra da belli yerlerde, belli birliktelikleri sağlayıp daha emin adımlarla ilerleyebiliriz."

"Yeni yılda açıklanmayan adayımız kalmayacak"

Muğla ve ilçelerinde çıkarılacak adaylarla ilgili konuşan Özel, "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi ile gurur duyduk. Türkiye'nin en çok alan belediyelerine baktığınızda en çok göç alan belediyeler. Bir seçim dönemindeyiz. Adaylarımız var, aday adaylarımız var. Bizler Muğla ve ilçeleri için halkın en çok istediği adaylarımızla yola çıkacağız, belediye başkanlarımızla yola devam edeceğiz. 6 Aralık'ta yapılacak olan Parti Meclisi toplantısında 350 belediye başkan adayımızın daha ismini açıklayacağız. Böylece hemen hemen belediyelerin yarısını 6 Aralık'ta açıklamış olacağız. Yeni yıla açıklanmayan adayımızın kalmayacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA