CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, memur zam oranlarını değerlendirdi Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, memur zam oranlarını değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, memur zam oranlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşılan zam oranlarının kamu emekçisine yoksulluk getireceğini savunarak, "Adil bir toplu sözleşme için grev hakkı şarttır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşılan zam oranlarının kamu emekçisine yoksulluk getireceğini savunarak, "Adil bir toplu sözleşme için grev hakkı şarttır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmayı değerlendirdi.

Çalışanların enflasyona ezdirilmediğinin ifade edildiğini aktaran Ağbaba, "Sormak isteriz, acaba emekçiler ve emekliler hangi enflasyona ezdirilmedi? Merkez Bankası Başkanının dahi gerçeklikten uzak dediği TÜİK'in adrese teslim enflasyon verilerine mi, yoksa emekçinin mutfağında hissettiği yüzde 40'ı bulan gerçek enflasyona mı ezdirilmedi?" ifadelerine yer verdi.

Ağbaba, başkanlık sisteminin emekçilere yoksulluktan başka bir şey getirmediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Çalışma Bakanı yaptığı açıklamada Türkiye'nin ekonomik olarak büyüdüğünden ve başkanlık sisteminin avantajlarından bahsetti. Lakin karşımızda duran gerçeklik bunun tam tersini söylemektedir. Başkanlık sistemiyle sözde şahlanış dönemine geçip, cihan devleti olacağımız yönünde iddiada bulunulmasına rağmen, bu sistemde geçen 38 aylık sürenin 36 ayında enflasyon tek haneleri görmedi. 2018 yılında, 24 Haziran seçimlerinin yapıldığı tarihlerde milli gelirimiz 10 bin 757 dolar iken şimdi milli gelirimiz 8 bin 713 dolara geriledi. Başta emekçiler olmak üzere hepimiz bu sistemde en az 2 bin 44 dolar fakirleştik. Ekmeğin fiyatı dahi son bir yılda yüzde 23 oranında arttı. Yoksulluk sınırı son bir yılda en az 1619 lira arttı."

Ağbaba, verilen zamların yeterli olmadığını ve yeni yılda da emekçinin cebine girmeden eriyeceğini iddia ederek, "Gelecek iki yıl için belirlenen zam oranları, memurun ve emeklinin kaybını karşılamaktan uzaktır. Bu zam oranları kamu emekçisine refah yerine yine yoksulluk getirecektir. Adil bir toplu sözleşme için grev hakkı şarttır. Memurlarımıza grevli toplu sözleşme hakkının tanınmaması, toplu pazarlık sürecinin doğasına aykırıdır. Bu durum, memurlarımızın eşit ve demokratik toplu sözleşme görüşmesi yapmasında en büyük engeldir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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