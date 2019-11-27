Çavuşoğlu-Avad ortak basın toplantısı

27.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Somali'de) Askeri ve polis düzeyinde de eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz. Oradaki kışlamızda toplamda 5 bin askeri eğiteceğiz." dedi.

Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin farklı alanlarda Somali'ye verdiği eğitimlere devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Askeri ve polis düzeyinde de eğitim çalışmalarını sürdürüyoruz. Oradaki kışlamızda toplamda 5 bin askeri eğiteceğiz. Her seferinde 550'lik taburlar halinde eğitimi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığının, Somali özel harekatının eğitimine de başladığını aktararak, "Şu ana kadar 360'dan fazla özel harekat polisini eğittik. Toplamda 2 bin polisi de eğiteceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye gibi Somali'nin de terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirterek, "Somali'nin istikrarı ve güvenliği Afrika için de hepimiz için de önemli. Terörle mücadelesinde Somalili kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sağlık alanında da Somali'ye verdiği desteği sürdüreceğine işaret eden Çavuşoğlu, her yıl çok sayıda ihtiyaç sahibi Somaliliye Türkiye'de sağlık hizmeti verildiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinin Somalililer için bir umut olduğunu dile getirerek, bu hastanede binlerce Somalilinin tedavi gördüğünü ifade etti.

Hastanede görev yapan sağlık personeline verdikleri eğitimin de devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Belli bir kapasiteye de ulaştıktan sonra inşallah bu hastanenin devrini de gerçekleştireceğiz. 5 yıl oldu. Oradaki hizmetlerin kalitesini de artırmamız lazım. Somali'ye bir heyet göndererek oradaki hastanelerin de durumunu gözden geçireceğiz ve kalitesini de yükselteceğiz." dedi.

Ayrıca Çavuşoğlu, eğitim ve belge paylaşımı konusunda iki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki iş birliğini geliştirmek istediklerinin altını çizerek, bugüne kadar Somalili 30 genç diplomata Türkiye'de eğitim verildiğini ve ortak eğitim programlarına daha da ağırlık vereceklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanlığının yeniden inşasına da destek verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"TİKA uzmanları değerlendirme yaptı. İki aşamada gerçekleştireceğiz. Birinci aşamasını biz doğrudan bakanlık olarak destekleyeceğiz. İkinci aşamasını oda inşallah TİKA hayata geçirecek. TİKA Somali Geçici Parlamentonun inşasını tamamladı. TİKA'nın orada gerçekleştirdiği projeler, AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlarımızla, Somali bizim Afrika'da en çok insani ve kalkınma yardımı yaptığımız ülkedir. Somali halkı bunu da hak ediyor. Daha iyisini de inşallah hep birlikte yapacağız."

Görüşmeler kapsamında, iki ülke arasında "Diplomasi Eğitimine, Bilgi ve Belgelerin Değişimine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

(Bitti)

Kaynak: AA