Cannes Film Festivali'ne Bu Sene Kadın Eli Değdi

Cannes Film Festivali'ne Bu Sene Kadın Eli Değdi

Sinema dünyasında başlayan ve cinsel taciz skandallarını gündeme getiren #metoo hareketine destek veren kadınlar hiç şüphe yok ki bu sene Cannes Film Festivali'ne damgasını vurdu.

Sinema dünyasında başlayan ve cinsel taciz skandallarını gündeme getiren #metoo hareketine destek veren kadınlar hiç şüphe yok ki bu sene Cannes Film Festivali'ne damgasını vurdu.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Harvey Weinstein Cinsel taciz #MeToo Cannes Film Festivali Posted: 18 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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