Cannes Film Festivali'ne Bu Sene Kadın Eli Değdi

Sinema dünyasında başlayan ve cinsel taciz skandallarını gündeme getiren #metoo hareketine destek veren kadınlar hiç şüphe yok ki bu sene Cannes Film Festivali'ne damgasını vurdu.

Author: euronews-tr

Tags: Harvey Weinstein Cinsel taciz #MeToo Cannes Film Festivali Posted: 18 mei 2018