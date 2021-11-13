Çankırı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı - Haberler
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Çankırı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

ATKARACALAR, ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir seyahat firmasına ait H.D'nin kullandığı 45 SK 745 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Atkaracalar mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 12 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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