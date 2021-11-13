Çankırı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
ATKARACALAR, ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir seyahat firmasına ait H.D'nin kullandığı 45 SK 745 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Atkaracalar mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 12 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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