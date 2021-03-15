Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
15.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:05
Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Çankırı'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Ünür (70) idaresindeki 18 BE 412 plakalı traktör, Yapraklı ilçesi Kavak ile Yukarıöz köyleri arasındaki yolda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın