Çankırı'da Kaçakçılık Operasyonu

Çankırı'da düzenlenen operasyonda, 47 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara, bin 980 kol saati ve 200 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu ilçesi D-100 karayolunda yapılan uygulamada bir kargo şirketine ait iki aracı durdurdu.



Araçlarda yapılan aramada, kolilerin arasına gizlenmiş ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 47 bin 940 paket sigara, bin 980 kol saati ve 200 kilogram nargile tütünü bulundu.



Ekipler, kaçak ürünlere el koydu.