Çankaya'nın kütüphanelerinde 7/24 hizmet

20.10.2019 11:56

Çankaya Belediyesinin 24 saat açık 3 kütüphanesi, üniversitelerin açılmasıyla birlikte yine öğrencilerin ders çalışmak için ilk tercihi oldu.



Çankaya Belediyesinin 24 saat açık 3 kütüphanesi, üniversitelerin yeni öğrenim dönemine başlamasıyla birlikte öğrencilerin ikinci adresi olmaya devam ediyor. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Çankaya'daki ilk 24 saat açık kütüphane olan 100. Yıl İrem Kütük Kütüphanesi her gün yüzlerce öğrenciye uygun bir çalışma ortamında 7/24 hizmet veriyor.



İlk olarak üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu 100. Yıl bölgesinde kütüphane hizmetine başlayan Çankaya Belediyesi, 100. Yıl Çankaya Evi içerisinde bulunan 100 kişi kapasiteli kütüphaneye, elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden ODTÜ öğrencisi İrem Kütük'ün adını vermişti. Aynı hizmeti daha sonra açtığı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisine de taşıyan Çankaya Belediyesi, kapasitesi 50 kişilik olan yeni kütüphanede 7/24 hizmet vermeye başladı. Ağırlıklı olarak öğrencilerin kullandığı kütüphaneler, gündüz saatlerinde bölge halkının gazete, kitap okumak için tercih ettiği alanlara dönüştü. Son olarak büyük usta Nazım Hikmet'in adının yaşatıldığı merkezde açılan kütüphanenin kapasitesi ise 100 kişilik, 7 katlı bina içerisinde yer alan kütüphane bölge halkına sessiz bir ortamda okuma ve ders çalışma olanağı sağlıyor.



Bin kişilik kütüphane



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yeni dönem projeleri arasında yer alan dev gençlik merkezinin içinde Çankaya'nın en büyük kütüphanesi hizmet verecek. Alper Taşdelen'in önemle üzerinde durduğu projelerden biri olan Gençlik Merkezi, 24 saat açık kütüphanesiyle de hizmet verecek. Ankara dışından gelip üniversite öğrenimi gören gençlerin en çok yaşadığı sıkıntılardan biri olan sakin ders çalışma ortamı sorununa bin kişilik kütüphane ile çözüm getireceklerini kaydeden Taşdelen, gençlik merkezinin her yaştan gencin kariyer, kültür, sanat, spor gibi çeşitli alanlarda ihtiyaçlarına karşılık vereceğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA