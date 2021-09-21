ÇANAKKALE - Numan Kurtulmuş: " Bu köprü Türkiye'nin iftihar projelerinden birisidir"
AA / Volkan Bayraktar - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ÇANAKKALE - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ziyaret edip, gazetecilere açıklamada bulundu.
Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ÇANAKKALE - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ziyaret edip, gazetecilere açıklamada bulundu.