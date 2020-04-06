Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi (2) GÜNEY MARMARA'DA YARINKİ SEFERLER İPTAL EDİLDİMarmara Denizi'nde etkisini sürdüren poyraz fırtınası nedeniyle, Güney Marmara'da Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.

GÜNEY MARMARA'DA YARINKİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren poyraz fırtınası nedeniyle, Güney Marmara'da Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA