Çanakkale-Kilitbahir hattında bazı feribot seferleri iptal edildi (2)
GÜNEY MARMARA'DA YARINKİ SEFERLER İPTAL EDİLDİMarmara Denizi'nde etkisini sürdüren poyraz fırtınası nedeniyle, Güney Marmara'da Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.
06.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:45
GÜNEY MARMARA'DA YARINKİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren poyraz fırtınası nedeniyle, Güney Marmara'da Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.
Kaynak: DHA