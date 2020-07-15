Çanakkale'de makilik alan yangını Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 20 dönümlük alan yandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 20 dönümlük alan yandı.

Ezine'nin Akçakeçilik köyü yakınlarından sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Çıkan yangına 1 helikopter, 8 arazöz ve 1 yangın ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA