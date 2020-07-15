Çanakkale'de makilik alan yangını
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 20 dönümlük alan yandı.
15.07.2020 22:08 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:14
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 20 dönümlük alan yandı.
Ezine'nin Akçakeçilik köyü yakınlarından sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Çıkan yangına 1 helikopter, 8 arazöz ve 1 yangın ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA