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Çanakkale'de bir FETÖ şüphelisi yakalandı

Çanakkale'de bir FETÖ şüphelisi yakalandı

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teknik ve fiziki takibe alınan örgütün Bursa'daki üst düzey güncel sorumlusu olduğu belirlenen Y.O, yakalandı.

Çantasında örgütsel dokümanlar ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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