Çanakkale'de 888 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
06.01.2021 17:26 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:30
ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çanakkale-Lapseki kara yolunda durdurdukları araçta, sahte içki üretiminde kullanılan 888 litre etil alkol ve 16 anason kiti ele geçirildi.
ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çanakkale-Lapseki kara yolunda durdurdukları araçta, sahte içki üretiminde kullanılan 888 litre etil alkol ve 16 anason kiti ele geçirildi.
- Çanakkale
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente sahte içki yapımında kullanılan etil alkol getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen araç, Çanakkale-Lapseki kara yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 888 litre etil alkol ve 16 anason kiti ele geçirildi. Jandarmanın soruşturması sürüyor.
- Çanakkale
Kaynak: Demirören Haber Ajansı