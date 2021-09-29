Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1 Ekim'de başlayacak - Haberler
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1 Ekim'de başlayacak

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1 Ekim'de başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yıl 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası "cami, din görevlileri ve vefa" temasıyla düzenlenecek.

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yıl 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası "cami, din görevlileri ve vefa" temasıyla düzenlenecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılışı, Edirne Selimiye Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından gerçekleştirilecek.

Açılış etkinlikleri kapsamında cuma namazı öncesi Selimiye Camisi'nde, vefat eden din görevlileri, cami yapımına destek olan hayır sahipleri ve cami cemaatinin ruhlarına ithafen "vefa mevlidi" okunacak.

Ardından Edirne Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde saat 16.00'da "Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu" düzenlenecek. Dört oturumdan oluşan sempozyumda, 20 konuşmacı 16 tebliğ sunacak.

Hafta boyunca Türkiye'deki il ve ilçe müftülükleri konferanslar, televizyon programları, dijital mecralardan yayınlar ile mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden oluşan programlar düzenleyecek.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili detaylara "camilerhaftasi.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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