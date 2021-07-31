Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Haberler | Yerel

Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı Batı Karadeniz Bölgesindeki en önemli geçim kaynağı olan Zonguldak Alaplı ilçesinde fındık hasadına girileceği günler yaklaşınca cami hoparlöründen vatandaşlara uyarı yapıldı.

Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı

ZONGULDAK - Batı Karadeniz Bölgesindeki en önemli geçim kaynağı olan Zonguldak Alaplı ilçesinde fındık hasadına girileceği günler yaklaşınca cami hoparlöründen vatandaşlara uyarı yapıldı.

Alaplı ilçesine yurdun çeşitli bölgelerinden gelen mevsimlik işçilerin gelmeye başlamasıyla birlikte Alaplı Kaymakamlığı tüm köylerdeki cami hoparlörlerinden köylere gelen mevsimlik işçiler için jandarma ve kolluk görevlilerine kayıt için uyarılarda bulundu.

Alaplı Büyük Tekke Köy İmamı Mehmet Bacacı tarafından Köy Cami hoparlörlerinden okunan bildiride, "Alaplı Kaymakamlığı Kıymetli vatandaşlarım, Köyümüze gelen mevsimlik işçileri Jandarma ve Kolluk Görevlilerine kaydı yapılması önemli rica olunur. Aksi takdirde cezai işlem yapılacaktır" dendi.

Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı
Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı
Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı
Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Akalın Diana Spencer
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 01:09:18. #1.16#

title