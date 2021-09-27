Büyükşehir ve MASKİ'den Yenidoğan'a Ziyaret

AKHİSAR, MANİSA (Habermetre) - Büyükşehir ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Akhisar ilçesine bağlı Yenidoğan mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Sinan Ceyhan ve mahallelilere Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten heyet, istek ve talepleri de dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aybars Özbilgin'den oluşan heyet Akhisar ilçesine bağlı Yenidoğan mahallesini ziyaret etti. Mahalle muhtarları Sinan Ceyhan ve mahallelilere Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten heyet, vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin ilçede yaptığı hizmetleri anlatan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini mahalle muhtarlarına ve vatandaşlara takdim etti. Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Ahmet Namal, Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Cemal Gürmen, MHP Akhisar Kadın Kolları Başkanı Esin Güngör, MHP ve AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ve ilçe meclis üyeleri de hazır bulundu.

Her ilçede hizmetler yerine gidiyor

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Manisa'da 17 ilçemiz ve bin 88 mahallemiz var. Ülkemiz genelinde Cengiz Başkanımızın yaptığı gibi başka bir uygulama yok. Her ilçede birer tane hizmet binamız. Her ilçede hem Büyükşehir Belediyesi ayağında hem de MASKİ ayağında hizmetler yerine gitmiş vaziyette. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla yapılan hizmetlerin takibi açısından mahallelerimize ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarımızın görüşlerini alıyoruz. İstek ve talepleri dinleyerek tüm eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

50 yıldır yapılmayan hizmetler Büyükşehir'le 5 yılda yapıldı

MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, "Büyükşehir Belediyemiz en ücra köşelere kadar hizmetlerini götürüyor. 50 yıldır yapılmayan hizmetler Büyükşehir Belediyemiz sayesinde 5 yıl içinde yapıldı. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Doğan Ensivri, "Büyükşehir Belediyemizle yaptığı çalışmalardan dolayı gurur duyuyoruz. Yapılan çalışmalar mahallelerin talepleri, nüfus yoğunluğu gibi ihtiyaç sırasına göre planlanıp Cengiz Başkanımızın oluruyla yapılıyor. Bir hizmet biter başka bir hizmet başlar" şeklinde konuştu.

"Bütün eksiklilkler giderilmeye çalışılıyor"

Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Cemal Gürmen, "Akhisar bu güne kadar almadığı büyük yatırımları alıyor. İlçe merkezinde prestij cadde çalışması yapılıyor. Erdelli mahallesi ile Arabacıbozköy mahallesi arasına beton yol yapıldı. Arabacıbozköy mahallesi kurulduğundan beri böyle bir hizmet almamıştı. Bütün mezarlıklarımız tamir görüyor. Bir eksiklik de varsa giderilmeye çalışılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yenidoğan çok büyük hizmetler aldı

Yenidoğan Mahalle Muhtarı Sinan Ceyhan, mahallesine çok büyük hizmetlerin yapıldığını belirterek, "Su depomuz baştan sona yenilendi. Yolumuzda asfalt çalışması yapıldı. Kilitparke taşlarımız döşendi. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarımız yenilendi. Yapılan tüm çalışmalar için başta Cengiz Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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