Büyükada'da şaşırtan kalabalık... Sosyal mesafe hiçe sayıldı
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Büyükada'da şaşırtan kalabalık... Sosyal mesafe hiçe sayıldı

KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde şehirden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Büyükada'ya akın etti.

Büyükada'da şaşırtan kalabalık... Sosyal mesafe hiçe sayıldı
02.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:36
KURBAN Bayramı'nın üçüncü gününde şehirden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Büyükada'ya akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayması ve maske takmaması dikkat çekerken bazı vatandaşlar kalabalık yüzünden evlerine geri döndü.

SAHİL GÜVENLİK DENETİM YAPTI

Plajlara giden ücretsiz teknelerde yoğunluk görülürken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde denetim yaptı. Ekipler fazla yolcu alan bir tekne sahiplerini uyardı.

Adanın çok kalabalık olduğuna değinen Gülser Nataliocak, "Herkes birbirine değerek geçiyor. Adayı tercih etmemin sebebi bugün izinli olmamdı fakat çok kalabalık olduğunu görünce eve geri dönmeye karar verdik." dedi.

BU KADAR KALABALIK OLMASINI BEKLEMİYORDUM

İzin gününde adaya geldiğini belirten Yağmur Ünal "Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Maske ve mesafe kuralına dikkat edilmediğini gördüm. İstanbul'da olduğumuz için ve sağlık çalışanları sadece bayramlarda izin kullanabildiği için Adalar'a gelmeyi tercih ettim ama yanlış bir tercih oldu galiba." ifadelerini kullandı.

KENDİMİZİ RİSKE ATAMAYIZ

Turgay Erdinç ise maske ve mesafe kuralına dikkat edilmediğini ifade ederek şöyle devam etti: "Şimdi umutsuz bir şekilde eve dönmeye karar verdik. Kendimizi riske edemeyiz. Şu an plajların da ne durumda olduğu belli değil. Tekne sahibi '40 dakika kadar bekleyin sizi öyle alırız' dedi. Vapur da aynı şekilde kalabalıktı, gelirken de kendimizi arkaya attık."

Umut Süslü ise plajlara daha fazla vatandaş alınmadığını dile getirerek "Bu kadar insan var inşallah bir şey olmaz." şeklinde konuştu. Kaan Gezer isimli vatandaş ise adanın çok yoğun olması sebebiyle bisiklet kiralayacaklarını ve kalabalıktan uzak duracaklarını ifade etti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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