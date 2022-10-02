Büyükada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Güncel Haberler İstanbul Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekne kurtarıldı. İstanbul Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükada İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı. Güncel Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul İstanbul Büyükada Güncel Haberler

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