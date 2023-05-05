İSTANBUL-BAKAN KURUM: BUNDAN SONRA ADALAR'DA HİÇBİR TAPU PROBLEMİ KALMAYACAK

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükada'da vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Kurum, "Adalarımızın doğal güzelliklerinin, kültür hazinelerinin korunacağı ve ilave bir yapılaşmaya meydan vermeyecek şekliyle adalardaki 1/5000 ölçekli nazım imar planını ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planını uzun zamandır takip ediyorduk ve çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını önümüzdeki hafta askıya çıkarıyoruz. Böylece Adalar'da imar problem tamamen çözülüyor. Bundan sonra Adalar'da hiçbir tapu problemi kalmayacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Büyükada'da seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu. Önce Büyükada'daki Hacı Osman Var Cami'de ikindi namazını kılan Bakan Kurum, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Adalar Halk Eğitim Merkezi'nin açılışına katılan Kurum, burada eğitim merkezini gezip, çalışmaları yerinde takip etti. Açılışta Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşe Vural ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Son olarak Anadolu Kulübü'nde adada yaşayan vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, burada Adalar için yapılacak müjdeleri paylaştı.

'İSTANBULLU HİÇBİR KARDEŞİM RİSKLİ YAPIDA OTURMAYACAKö

Yarısı Bizden kampanyasındaki son durumu paylaşan Bakan Kurum, "Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 533 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. İstanbul'a söz, Adalar'a söz bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayacak. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz afetlere karşı güvensiz hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız, yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak. Ben Adalar'da yaşayan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Adalar'ı hep birlikte yeşil doğasıyla, mavi sularıyla, özgün mimarisiyle koruyup istikbale taşıyacağız. Şimdiden Adalar'a ve İstanbul'a hayırlı, uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

'BURGAZADA VE BÜYÜKADA'DAKİ DALYAN ALANLARINI KALDIRDIK"

Anadolu Kulübü'nde vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, Adalar'a birçok müjde ile geldiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: Bir; 9 ada ve 5 mahallemizde mülkiyet sorunlarına ilişkin tapu ve kadastro sicillerinde gerekli düzenlemeleri ve güncellemeleri yaptık. Burada tapu sorununu ve uyuşmazlıkları çözdük. Hayırlı, uğurlu olsun. İki; Balıkların geçtiği noktalara kurulan dalyanlardan vatandaşlarımız şikayetçiydi. Hemen harekete geçtik Burgazada ve Büyükada'daki dalyan alanlarını kaldırdık. Buralarda rahatlıkla balıkçılık yapabilirsiniz. Üç; Adaların eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyoruz. Büyükada'da Şehit Murat Yüksel İlkokulunu ve Kınalıada'da Mehmetçik İlkokulunu afetlere karşı dirençli hale getirip sizlere kazandırıyoruz. Büyükada'da bin öğrenci kapasiteli 125. Yıl İlköğretim okulumuzun inşaatı da son sürat devam ediyor. Yavrularımıza, evlatlarımıza, miniklerimize söz; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına yetiştireceğiz. Dört; Kınalıada'daki sağlık ocağımızı bir ay içerisinde; Büyükada'daki kapalı spor salonumuzu Ağustos ayında sizlere kazandırıyoruz. Beş; Adalar deyince akla deniz ve iskele gelir. Yük taşımacılığı yapan esnafımızın bizden talepleri olmuştu. Onların iskele müracaatlarını sonuçlandırdık. Böylelikle Adalar'a değer katmaya devam edeceğiz.

'BALIKÇI ESNAFIMIZIN DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİ SORUNU ÇÖZDÜK"

Gençler için de, bir futbol sahası hizmete açacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Altı; gençlerimizi unutur muyuz? Heybeliada'da gençlerimiz bizden futbol sahası istemişti. Biz elbette bu talebi geri çeviremezdik. Gençlerimizin spor yapabilmesi için arazi devir teslim sürecimiz tamamlandı. İnşallah bu yıl içerisinde 'hep kardeşliğin kazanacağı' futbol sahamız hizmetinizde olacak. Yedi; Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'ya ekonomi ve istihdam açısından büyük değer katacak su ürünleri kooperatiflerimizin kiralama süreçlerini tamamlayarak balıkçı esnafımızın dört gözle beklediği sorunu çözdük. Sekiz; Kınalıada'nın uzun süreli su ihtiyacına cevap verebilecek; hijyen şartlarına uygun paslanmaz çelikten su depomuz hazır. Dokuz; Büyükada ve Tavşan Adası arasını koruma alanı ilan ederek Marmara Denizi'nde lamba avcılığının yasaklanması ve doğal yaşamın yapay resiflerle desteklenmesi projelerini yürüterek Adalar'ın maviliklerini ve canlılarını güvence altına almıştık. Tabi koruma alanını genişletilmesi ile ilgili sürecimiz devam ediyor. Sizlerin de talepleri var. Biz de ilgili tüm kurullarımızla üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Adalar'ı bir bütün olarak mavilikleriyle, yeşillikleriyle, doğal habitatıyla istikbale taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

'ADALAR'IMIZA BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ İNŞA EDİYORUZ"

Bakan Kurum, "On; Büyükada'da Emlak Konut eliyle Hacı Ali Osman Var Camiini hizmete hazır hale getirdik. İskeleye 400 metre mesafedeki; iki katlı olarak, modern mimariyle inşa ettiğimiz camimiz, hayırlı, uğurlu olsun. On bir; Adalar'ımız çok geniş bir kültür hazinesine sahip. Biz de bu potansiyelin farkındayız. İşte bugün de bu hazineye değer katacak çok önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Adalar'ımıza bir Kültür ve Sanat Merkezi inşa ediyoruz. On iki; Şimdi asıl müjdemize geliyorum. Adalar'ımızın uzun yıllardır beklediği muştuyu veriyorum. Adalarımızın doğal güzelliklerinin, kültür hazinelerinin korunacağı ve ilave bir yapılaşmaya meydan vermeyecek şekliyle adalardaki 1/5000 ölçekli nazım imar planını ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planını uzun zamandır takip ediyorduk ve çalışmalarımızı tamamladık. Bugün Turizm Bakanlığı'mızla da görüştük. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'muzdan karar çıktı. İnşallah 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını önümüzdeki hafta askıya çıkarıyoruz. Böylece Adalar'da imar problem tamamen çözülüyor. Bundan sonra Adalar'da hiçbir tapu problemi kalmayacak. Sorunu kökten çözmüş olacağız. Adalar için, İstanbul için, sizler için, hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.