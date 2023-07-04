Ekonomi Profesörü Gönen'de Kayboldu

Gönen'de kaybolan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'in Büyükada'daki komşuları endişeli. Berzeg'in 35 yıllık komşusu Stella Kent, kayboluşunu inanılması güç olarak değerlendiriyor. Berzeg'in kaybolmasından önce tatil için Balıkesir Gönen'e gittiği ve köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktığı belirtiliyor. Arama çalışmaları devam ederken, komşuları Berzeg'in sağlıklı bir şekilde bulunmasını istiyor.

Gönen'de 17 Haziran günü yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'in Büyükada'daki komşuları endişeli. Korhan Berzeg'in 35 yıllık komşusu Stella Kent, "Köpeğini alır dolaşırdı. Başına geldiyse bilemiyorum, sahiden imkansız gibi görünüyor" dedi.

Berzeg'in Büyükada Şemsi Molla Sokak'taki evinde ise, sessizlik hakim. Prof. Dr. Korhan Berzeg, komşularının iddiasına göre, 1 ay önce Büyükada'daki evinden tatil için memleketi Balıkesir Gönen'e gitti. Ancak Balıkesir'de köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Berzeg'ten 17 günden beri haber alınamıyor.Ünlü ekonomisti arama çalışmaları devam ederken, Büyükada'daki komşuları Berzeg'in kayboluşunu inanılması güç olarak değerlendiriyor. Berzeg'in Büyükada'daki komşuları 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in sağlıklı bir şekilde bulunmasını istiyor.

"BAYRAMDAN SONRA BERABER OLACAKTIK"

"KÖPEĞİNİ GEZDİRİRDİ SABAHLARI"

"HER YAZ BALIKESİR GÖNEN'E GİDERDİ"

Komşusu Aysel Çakıroğlu de "Ben 13 Mayıs'ta gördüm. Tam burada selamlaştık ve görüştük hatır sordu. Ondan sonra köpeğiyle içeriye girdi. Bende evime gittim. Sürekli burada kalırdı. Çok üzüldük, inşallah sağlıkla bulunur. Her yaz giderdi. Balıkesir Gönen'de onların tarlaları vardı. Ailesi Gönen'li o gittiği köy de Gönen'in bir köyü, her yaz oraya gider ürünleri yetiştirip gelirdi." şeklinde konuştu.