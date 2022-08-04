Son dakika haber... BÜYÜKADA'DA AKÜLÜ TAKSİ DEVRİLDİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI Edinilen son dakika haberine göre Büyükada'da seyir halindeyken aksı kırıldığı iddia edilen İETT taksi aracı devrildi. Büyükada'da seyir halindeyken aksı kırıldığı iddia edilen İETT taksi aracı devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Olay, öğle saatlerinde Büyükada Çarkıfelek Misak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki İETT taksi aracı çukura girdikten sonra aksının kırılmasıyla devrildi. Kazada kadın sürücünün kaburgaları kırıldı. Sürücü hastaneye kaldırılırken kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Büyükada İETT Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... BÜYÜKADA'DA AKÜLÜ TAKSİ DEVRİLDİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.