Adalar'da Bisiklet Sergisi: 'Bisiklet üzerinde 137 yıl' Güncel Haberler BÜYÜKADA'daki Adalar Müzesi'nde 'Bisiklet üzerinde 137 Yıl' temasıyla 'Bisiklet Sergisi' açılıyor. BÜYÜKADA'daki Adalar Müzesi'nde 'Bisiklet üzerinde 137 Yıl' temasıyla 'Bisiklet Sergisi' açılıyor. Sergide İnönü ailesinden, ünlü yarışçı Garbis Bora'nın bisikletlerinin de yer aldığı yaklaşık 40 bisiklet bulunuyor. Adalar Müzesi Büyükada Aya Nikola ana binasında 'Bisiklet üzerinde 137 Yıl' temasıyla, ünlü yazarlardan sporculara, tarihi kişiliklerden, yerel halka bisikletle büyüyen, ada yollarını bisikletle arşınlayan pek çok Adalı'nın, yolu Adalar'dan geçenlerin bisikletleri, aksesuarları, sözlü tarih anlatıları ve hatıralarının yer aldığı bir sergi açılıyor. Yarın açılacak 'Bisiklet Sergisi', yıllar içinde neredeyse Adalar'ın sembolu haline dönüşmüş bisikletin tarihine, İstanbul'a ve özellikle de Adalar'a gelerek yaygınlaşmasına ışık tutuyor. Sergide yaklaşık kırk bisiklet arasında İnönü ailesinin, Mehmet Ali Aybar'ın, şair Zahrad'ın, ünlü bisiklet yarışçısı Garbis Bora'nın bisikletleri de yer alıyor. Dünyayı ilk kez bisikletle dolaşan İngiliz seyyah Thomas Stevens'ın 1885'da uğradığı Büyükada'ya dair yazdıkları ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Nazım Hikmet'e, yolu Adalar'a düşen sanatçıların bisikletli hikayeleri de serginin bir parçası. Sergi, Adalılar'ın anılarındaki bisiklet hikayelerinin geçmişten bugüne nasıl geldiğini de mercek altına alıyor. Aynı zamanda bisikletin işlevselliğin ötesinde günümüze damgasını vuran 'sürdürülebilirlik' özelliğine de gönderme yapan sergide, bisikletin karbon ayak izi olmaksızın araçtan amaca dönüşümünün altını çiziyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bora Füzesi Büyükada Güncel Haberler

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