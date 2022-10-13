Son dakika haber... Kavgada ısırılarak kopan kulağını martı kapmıştı: Yine görsem yine müdahale ederim

Bir son dakika haberine göre Büyükada'da 6 yıl önce şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken çıkan kavgada kopan kulağını martı kapan Eyüp Çelik, " Erkek arkadaşı tarafından ciddi bir şekilde dövülüyordu.

Büyükada'da 6 yıl önce şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken çıkan kavgada kopan kulağını martı kapan Eyüp Çelik, " Erkek arkadaşı tarafından ciddi bir şekilde dövülüyordu. Gittim kadını elinden aldım. Yine görsem yine müdahale ederim" diye konuştu.

Büyükada'da 2016 yılında şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken çıkan kavgada Eyüp Çelik'in kulağından parça kopmuş ve martı kapmıştı. Eyüp Çelik ve kavga ettiği Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek'e dava açılmıştı. Adalar Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sanık Eyüp Çelik ve avukatı katıldı.

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