Büyükada'da kaçak inşaatı görüntülemek isteyen gazeteciye kazma kürek ile saldırdılar

Büyükada'da kaçak yapılaşma bilgisi üzerine inşaata giden ve kaçak kat çıkıldığı iddia edilen alanı fotoğraf çekmek isteyen gazeteci Serkan Güngör, inşaattaki yaklaşık 7 kişilik grubun saldırısına uğradı. Başına kürek ve mala ile vurulan ve baygınlık geçiren Güngör, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yerel gazetecilik yapan, Adalar Belediyesi'ndeki yolsuzluklar ve belediyenin usulsüzlüklerini sosyal medya paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden aktararak Adalar Belediyesi aleyhinde paylaşımlarda bulunan Serkan Güngör, Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, aldığı 'kaçak yapılaşma' bilgisi üzerine Büyükada'da bulunan inşaat alanına gitti. Kaçak kat çıkıldığı iddia edilen inşaatın son halini fotoğraflamak isteyen Güngör, inşaattaki yaklaşık 7 kişilik grubun saldırısına uğradı. Kafasına mala ve inşat kürekleri ile darbe alan Güngör olay yerinde baygınlık geçirdi. Başında yarık olan, 8 dikiş atılan, Güngör, Kartal'daki Dr. Lüfti Kırdar Şehir Hastanesinde kırmızı alanda bir süre müşahede altında tutuldu. Güngör'e saldıran ve gözaltına alınan şahıslar ise adliyedeki işlemlerinin ardında serbest bırakıldı.

"Önce inşaat küreğiyle sonra büyük el aletleriyle öldüresiye bir şekilde saldırıya uğradım"

Olay hakkında konuşan Serkan Güngör, "Büyükada'da, çok ciddi anlamda ihbar alan bir kaçak inşaat faaliyeti olduğunu öğrendim. Şikayetçiler varmış ama herhangi bir müdahale edilmiyormuş. Buranın eski halinin fotoğrafı elimizde, daha önceden yaptığımız haberlerde mevcuttu. Buraya içeriden yeni bir kaçak kat yapıldığını söylediler. Sadece güncel halini görmek ve gazetemizde haber yapmak için tek bir fotoğraf almaya gittim. Fotoğrafı almaya gittiğimde burada çalışan, belli bir siyasi kitleye mensup olan, açık konuşmam gerekirse terör sempatizanı olan kişiler tarafından, oradaki inşaat işçileri tarafından önce inşaat küreğiyle sonra büyük, mala diye tabir ettikleri el aletleriyle öldüresiye bir şekilde saldırıya uğradım. Kısmi bir felç gelişti. Sol tarafta bir problem olduğunu gördüler ve acilen Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'ne getirildim. Burada ilk müdahalem yapıldı, kırmızı alana alındım. Hayati risk var dendi. Kafama o an sekiz dikiş atıldı. Şimdi tekrar hastaneye kontroller için gireceğim zaten. Kolumda da çatlak varmış. Bunu da sonradan öğrendim. Vücudumun çeşitli yerlerinde darplar var. ve ben bu olay yaşanırken yerde baygınlık geçiriyorum. Çünkü kafama on altı, on yedi kez şiddetli darbe aldım. Bu darbelerden sonra ben baygınlık geçiriyorum. O anı hatırlamıyorum. ve o an beni yerde küreklerle ve tekmelerle dövmeye devam etmişler. Sadece tek yapacağım şey, yerel basın olarak tek bir kare fotoğraf almaktı. Kaldı ki buranın hiçbir inşaat izni yok. Hiçbir ruhsatı yok. Belediyeye ödenmiş hiçbir harcı vergisi vesairesi yok. İlginç taraf da şu, buranın sahibi CHP Adalar ilçe teşkilatının sekreterliğini yapan bir bayan. Kendisiyle buranın resmini çekmeden önce de telefonda görüştüm. 'Aman haber yapmayın ben sizi beş dakikaya arayacağım' dedi. Bu saldırı da tam bunu altı yedi dakika sonrasında gerçekleşti. Çok enteresan. Bunu da yapanın CHP olması bana çok saçma geliyor. Çünkü her türlü haksızlığa, her türlü yolsuzluğa, hukuksuzluğa karşıyım mı diyorsunuz?. Ama kalkıyorsunuz böyle bir torpille, inşaat sezonu bile bitmişken, bu şekilde bir kaçağı kendi CHP İlçe Sekreteriniz diye göz yumuyorsunuz. Adalarda böyle sayısız yer var. Adalar'ı talan ediyorlar" dedi.

Güngör, "Ben Adalar'da ne zaman AK Parti'yle ilgili bir eleştiri yapsam beni orada gören ilçe başkanı olsun veya meclis üyeleri olsun, yetkililer olsun 'Serkan Bey yine bizi yerden yere vurmuşunuz, gelin şu olayın aslını biz size anlatalım, bir çayımızı için' derlerken, benim kendi partilim dediğim insanlar, aileden kendi görüşümde olduğunu savunduğum insanlar, bir grup terör yanlısı terör sempatizanıyla bir araya geliyorlar, üstüme salıyorlar. Olay buradaki inşaat olayı değil. Aslına bakarsanız şöyle bir durum var. Çoğu kişi hatırlayacaktır. Belediyelerde Erkan Karaaslan'ın bir FETÖ operasyonu oldu. Ben normalde bilgisayar yüksek mühendisiyim. Erkan Karaaslan'ın FETÖ yazılımlarını belediyelere sızdırmasını ortaya çıkaran kişiyim. Çünkü orada çok ciddi bir güvenlik açığı vardı. Bu tüm Türkiye için çok ciddi bir sorundu. Bunu ortaya çıkardıktan sonra benim başıma gelmeyen kalmadı. Bunu yapan da ne hükümet tarafı ne başka taraf. Çünkü Ben Atatürkçüyüm deyip CHP'den dışarıya aforoz edilmiş o kadar çok insan var ki. Ki ben atılmadım, istifa ettim, devlet memuriyetine geçtim çünkü" dedi.

Öte yandan, saldırıya uğrayan Serkan Güngör'ün ambulans sedyesinde yaralı halde yattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

