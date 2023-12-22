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İBB Başkanı İmamoğlu, yeniden yapılan Nizam Camisi'ni ibadete açtı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılan Büyükada'daki Nizam Camisi hizmet vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, camide cuma namazını kıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılan Büyükada'daki Nizam Camisi hizmet vermeye başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ibadete açılan camide cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Caminin depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesinin ardından yıkılmasına karar verildiğini anlatan İmamoğlu, "Yerine hem çevreyle uyumlu hem Adalar'ın bu güzel coğrafyasına, doğasına mesaj verebilen bir tasarımla mimarlarımız yola çıktılar. Güzel bir biçimde güçlü statik yapısıyla depreme dayanıklı, estetik, farklı fonksiyonları da olan camimizi bitirdik." diye konuştu.

İmamoğlu, daha sonra katılımcılara şerbet ve lokma dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

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