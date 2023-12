İmamoğlu: Seçim çalışmaları hassas bir şekilde ilerliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada'da cami açılışına katıldı. Açılış töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Umarım yıl bitmeden hızlıca, bu üç ayda en güçlü şekliyle adaylar belirlenir. CHP'nin yönetmediği ama nüfusu fazla olan ilçeleri de çok önemsiyorum. Seçim çalışmaları hassas bir şekilde ilerliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada'da Nizam Camisi'nin açılış törenine katıldı. Cami açılışı öncesi vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, Cuma namazının kılınmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen yerel seçimlerle ilgili soruya, "Bu anlamda çok hassas ilerlendiğini biliyorum. Her yerde, vatandaşlarımızla iyi diyalog kurabileceğine inandığımız güçlü adayların oluşması yönünde çalışan heyetler söz konusu. Aynı zamanda partimizin, kurum ve kuruluşlarının sonrasında da güçlü bir yönetim kabiliyetini, bütün İstanbul'a yaygınlaştıracak bir tasarım içerisinde çalışmaları devam ediyor" diyerek yanıt verdi.

"BÜYÜKADA BÜTÜN İNANÇLARIN BİR ARADA YAŞADIĞI ÖZEL BİR COĞRAFYA"

Cami açılışı sonrası konuşan İmamoğlu "Camilerimiz çok önemli. Buralarda insanlar caminin içine girdiği anda her yönüyle eşitlenirler. Yan yana aynı safta dualarını ederler. Yaratanına sığınırlar. Böylesi maneviyatı yüksek olan camilerimizin de her yönüyle topluma sağlıklı ve güzel mesajlar verebilmesini hep önemsemişimdir. Tarih boyunca İstanbul'da var olan çok önemli, çok kıdemli, çok farklı izleri olan mimarlık eserleri var. Bunun yanı sıra bazen mahalle içinde bazen bir sokakta oranın yaşayanlarının ihtiyacını görecek boyutta yapılan naif, çevresiyle uyumlu, çevreci ve çok nadide eserler de var. Geçmişten bugüne hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminin bu anlamda çok güzel eserlerini İstanbul'umuzda görebilirsiniz. Büyükada'nın da çok önemli bir özelliği var. Burası aynı zamanda bütün inançların bir arada yaşadığı çok özel bir coğrafya. Burada sonsuz bir saygıyı görürsünüz. Her inançtan insanın birbirine olan sevgisini ve komşuluğunu yaşarsınız. Bu bağlamda da bugün bu açılan camiye her cemaatten, her inançtan insanlarımız gelecektir. Buraya gelirken hepsiyle selamlaştık. Lokmayı bizlerle birlikte paylaştılar. İstanbul'un Adalar gibi çok farklı semtleri ve mahalleleri de var bu yönüyle. O bakımdan bu caminin bütün komşuları ve inançlarıyla birlikte Adalar'da açılması da bizim için çok kıymetli" dedi.

"SEÇİM ÇALIŞMALARI HASSAS BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Cami açılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine yöneltilen yerel seçimler ile ilgili sorulara, "Hem genel merkezimizde hem İstanbul İl Başkanlığımızda ve elbette bizim Büyükşehir Belediyemiz olarak geçirdiğimiz 4 buçuk - 5 yıldaki deneyimlerimizi aktardığımız çalışma merkezlerimiz var. Bu anlamda çok hassas ilerlendiğini biliyorum. Her yerde hem vatandaşlarımızla iyi diyalog kurabileceğine inandığımız güçlü adayların oluşması yönünde çalışan heyetler söz konusu. Aynı zamanda partimizin kurum ve kuruluşlarının sonrasında da güçlü bir yönetim kabiliyetini bütün İstanbul'a yaygınlaştıracak bir tasarım içerisinde çalışmalarının olduğunu biliyorum. Dün itibariyle de parti meclisimizin takdiri ile İstanbul'da, Fatih'te, Mahir Polat arkadaşımız, Pendik'te de Tarık Balyalı arkadaşımız adaylığa layık görüldüler. Kendilerine başarılar diliyoruz. Umut ederim ki çok geçmeden, yıl bitmeden bu üç ayın en güçlü şekliyle hızlıca adaylar belirlenir. CHP'nin yönetmediği ama nüfusu fazla olan ilçeleri de çok önemsiyorum. Hızlıca adaylar belirlenir, bu yönde çalışmaların sürdüğünü biliyorum. Hassasiyetle süreci yöneten bütün kurumlarımıza, il başkanlığımıza, çok kıymetli genel başkanımız Özgür Özel'e İstanbul adına teşekkür ediyorum" diyerek cevap verdi.