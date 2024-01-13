Ordinaryüs Lefter Küçükandonyadis Vefatının 12. Yılında Anıldı
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis, vefatının 12. yılında kabri başında anıldı. Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Lefter'in ailesi, yakınları, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve taraftarlar katıldı.
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Ordinaryüs lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 12. yılında kabri başında anıldı.
Türk futbolunun efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis, mezarı başında anıldı. Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Lefter'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ile taraftarlar katıldı.
Anma töreninde Lefter'in kabrine çelenk bırakılarak, dualar okundu. - İSTANBUL