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Burun estetiği operasyonlarına ilişkin uyarı

Medicana Avcılar Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Divil, "Burnun kemerli, uzun, asimetrik olması, burun ucu düşüklüğü ve burun deliklerinin farklı boyutlarda olması gibi pek çok farklı nedenden dolayı yapılabilen rinoplasti, travmalara bağlı olarak oluşan...

Burun estetiği operasyonlarına ilişkin uyarı
02.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:25

Medicana Avcılar Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Divil, "Burnun kemerli, uzun, asimetrik olması, burun ucu düşüklüğü ve burun deliklerinin farklı boyutlarda olması gibi pek çok farklı nedenden dolayı yapılabilen rinoplasti, travmalara bağlı olarak oluşan şekil bozukluklarının estetik ve işlevsel açıdan tedavi edilmesi için de uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, burundaki burundaki yapısal bozuklukların giderilmesine yönelik yapılan burun estetiği ameliyatlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Divil, rinoplasti ve revizyon rinoplasti hakkında değerlendirmede bulundu.

Halk arasında burun estetiği ameliyatı olarak bilinen rinoplastinin, burunda var olan yapısal bozuklukların giderilmesi amacıyla yapılan operasyon olarak tanımlanabileceğini belirten Divil, şunları kaydetti:

"Burnun kemerli, uzun, asimetrik olması, burun ucu düşüklüğü ve burun deliklerinin farklı boyutlarda olması gibi pek çok farklı nedenden dolayı yapılabilen rinoplasti, travmalara bağlı olarak oluşan şekil bozukluklarının estetik ve işlevsel açıdan tedavi edilmesi için de uygulanabilir. Böylece kişi, estetik açıdan daha güzel görünen burna sahip olurken nefes alıp vermesi de daha rahat ve sağlıklı bir hale gelir.

Burun estetiği ameliyatı, sağlıklı solunum için gereklidir. Revizyon rinoplasti uygulaması, bir ya da daha fazla burun operasyonu geçiren kişilerin burun şeklinin istendiği gibi olmadığı durumlarda ya da dışarıdan gelen darbelere bağlı olarak burun şeklinin bozulması neticesinde ihtiyaç duyulan ek operasyon türüdür. Revizyon rinoplasti işlemi sayesinde burunda bulunan kemik ve yumuşak dokular tekrar şekillendirilerek kişinin rahatsızlığı giderilir."

Revizyon rinoplastinin operasyonu sonrasında oluşması beklenen ağrının rahatsız edici düzeyde olmadığını ve operasyon sonrası oluşan morluk ve şişliklerin bir hafta içinde kaybolduğunu aktaran Divil, operasyonu takip eden 48 saat boyunca sümkürmek ve ağır yük kaldırmak gibi işlemlerden kaçınılması gerektiğini bildirdi.

"Uyku kalitesini düşüren problemlerde de uygulanabilir"

Divil, rinoplasti ya da halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla burun estetiğinin, sıklıkla kişinin uyku kalitesinin düşmesine, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtilere ek olarak kişinin solunumunun güçleşmesine neden olan yapısal bozuklukların varlığında da uygulanabileceğini aktardı.

Bu tür sağlık problemlerinin yanı sıra burun boyutunun kişinin yüz hatlarına uymayan büyüklükte, çöküntülü ya da eğri bir yapıda olması durumda da rinoplasti uygulamasıyla kişinin burnu estetik açıdan güzel bir görünüme kavuşturulabileceğini bildiren Divil, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı bir deyişle rinoplasti, burnuyla ilgili hem estetik hem de sağlık problemlerinin giderilmesine ihtiyaç duyan herkese yapılabilir. Rinoplasti işleminden önce teknik olarak sınırlama olmasa da kişinin yüz gelişiminin tamamlanmasının beklenmesi son derece önemlidir. Diğer bir deyişle burun estetiği yapılmadan 17-18 yaşının doldurulmuş olması önerilir. Rinoplasti uygulamalarında üst yaş sınırı ise bulunmamaktadır."

"Hekim ile hasta arasındaki iletişimin güçlü olması gerek"

Divil, rinoplasti yaptırmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri de aktardı.

Burun estetiği yaptırmadan önce kişinin nasıl bir burun yapısına sahip olmak istediğinin belirlenmesi ve bu burun türünün hekime mümkün olan en iyi şekilde anlatılması gerektiğini kaydeden Dr. Ali Divil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hekim ile hasta arasındaki iletişimin güçlü olması, istenen sonuçların elde edilmesinde rol oynayan etkenlerin başında yer alır. Operasyon öncesinde kişinin sağlığına dikkat etmesi de rinoplasti işleminin ertelenmemesi için önemlidir. Farklı bir deyişle üst solunum yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar, burun estetiğinin ileri bir zamana ertelenmesine yol açabilir.

Operasyon öncesinde yapılan görüşmeler sırasında kullanılan ilaçlar hakkında hekim bilgilendirilmeli ve kan sulandırıcı ilaç kullanımı hekim kontrolünde bırakılmalıdır. Rinoplasti işlemi öncesinde, kan sulandırıcı etkiye sahip olabilen balık yağı ve bitki çayı gibi ürünlerin tüketilmemesi önerilir."

Divil, sağlıklı ve estetik bir burun yapısı için altın oranın göz önünde bulundurulduğunu ve operasyon öncesinde kişiye uygulanacak olan estetik işlemin tüm varyasyonlarının hasta ile birlikte değerlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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