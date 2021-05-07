Bursaspor, ligin son maçına 5 eksikle çıkacak Batuhan Kör sakatlıktan kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bursaspor, ligin son maçına 5 eksikle çıkacak Batuhan Kör sakatlıktan kurtuldu

Bursaspor, ligin son maçına 5 eksikle çıkacak Batuhan Kör sakatlıktan kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak olan Bursaspor'da 5 eksik bulunuyor.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak olan Bursaspor'da 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Batuhan Kör'ün ise iyileştiği, maçta oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.

Bursaspor'da, TFF 1. Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü maçı öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan İsmail Çokçalış ve Cüneyt Köz'ün yanı sırada, kadro dışı bırakılan Özer Hurmacı ile Ataberk Dadakdeniz, ligin son maçında forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlı takımın genç oyuncusu Kerem Şen de kart cezalısı olması sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Son haftalarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Batuhan Kör'ün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Takımla birlikte antrenmanları da kaçırmayan genç futbolcu, Teknik Direktör Mustafa Er'in şans vermesi halinde Ankara Keçiörengücü maçında forma giyebilecek. - BURSA

Bursaspor, ligin son maçına 5 eksikle çıkacak Batuhan Kör sakatlıktan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti
TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursaspor, ligin son maçına 5 eksikle çıkacak Batuhan Kör sakatlıktan kurtuldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:34:52. #1.14#

title