Burdur'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Arıkan (37) idaresindeki 15 DE 289 plakalı otomobil, Burdur-Karamanlı kara yolu Kuruçay mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Arıkan ile araçtaki Rıza Arslan (45), Hurşit Ongun (40), Hüseyin Mert Şahin (18) ve Emine Çakmak (11) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.