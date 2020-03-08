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Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 11 Mart Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

08.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:34
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 11 Mart Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koşu ve ısınma hareketleri yapıldı.

İdman, pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklarla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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