BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 11 Mart Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.
08.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:34
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 11 Mart Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koşu ve ısınma hareketleri yapıldı.
İdman, pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklarla tamamlandı.
Kaynak: AA