Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

11.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,680,26-0,78
Acıpayam Selüloz17,662,613,15
Adel Kalemcilik27,88-0,78-18,56
Adese Alışveriş Ticaret2,82-1,050,71
Afyon Çimento5,44-0,376,46
Ak Enerji2,34-0,435,88
Akbank7,38-1,736,49
Akçansa18,880,2114,15
Akdeniz Yatırım Hold.5,27-0,191,93
Akfen GMYO4,910,001,03
Akın Tekstil33,241,164,66
Akiş GMYO3,661,103,68
Akmerkez GMYO63,85-0,62-0,84
Aksa14,201,87-2,67
Aksa Enerji8,210,4910,35
Aksigorta10,02-0,207,74
Aksu Enerji14,40-0,411,98
Alarko Carrıer442,000,9121,13
Alarko GMYO25,02-1,18-4,36
Alarko Holding9,140,665,79
Albaraka Türk1,94-0,510,00
Alcatel Lucent Teletaş31,640,256,68
Alkim Kağıt14,02-0,283,49
Alkim Kimya15,72-0,638,14
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,502,8814,16
Altınyunus Çeşme50,005,930,08
Anadolu Efes27,826,1020,02
Anadolu Grubu Holding29,022,269,84
Anadolu Hayat Emek.9,930,5114,53
Anadolu Isuzu20,963,7616,44
Anadolu Sigorta7,60-0,390,66
Anel Elektrik3,161,28-0,32
Arçelik32,481,066,84
ARD Bilişim Teknolojileri53,80-0,6511,90
Arena Bilgisayar38,023,7710,52
Armada Bilgisayar50,050,101,98
Arsan Tekstil7,653,244,94
Artı Yatırım Holding7,073,9721,90
Arzum Ev Aletleri22,480,54-8,69
Aselsan19,231,485,37
Ata GMYO6,16-1,9111,80
Atakule GMYO2,724,627,94
Atlantis Yatırım Holding7,65-10,0037,59
Atlas Yat. Ort.1,801,692,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,310,881,60
Avrasya GMYO3,82-1,29-5,91
Avrasya Petrol ve Tur.3,403,986,25
Avrupa Yatırım Holding6,062,541,00
Ayen Enerji5,600,003,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,990,00-3,17
Aygaz15,030,332,59
Bagfaş24,904,3624,50
Bak Ambalaj21,402,885,94
Balatacılar Balatacılık7,29-10,00-11,53
Bantaş Ambalaj4,88-1,214,05
Banvit49,60-0,20-4,62
Baştaş Başkent Çimento20,569,9518,36
Batı Çimento5,043,077,01
Batısöke Çimento2,510,802,87
Bayrak Taban Sanayi10,480,58-1,23
Bera Holding20,02-1,77-1,28
Berkosan Yalıtım8,27-2,25-7,29
Beşiktaş Futbol Yat.4,21-2,324,21
Beyaz Filo10,730,475,40
Bilici Yatırım6,95-1,424,67
Bim Mağazalar76,750,464,37
Birko Mensucat1,111,830,00
Birlik Mensucat3,002,04-13,29
Bizim Mağazaları16,422,636,90
Borusan Mannesmann31,74-2,1014,17
Borusan Yat. Paz.510,00-1,9211,62
Bosch Fren Sistemleri1.340,203,498,18
Bossa19,23-0,167,73
Brisa22,340,6312,04
Burçelik21,960,274,47
Burçelik Vana44,12-1,25-11,16
Bursa Çimento11,72-1,10-2,66
Carrefoursa66,00-0,68-8,08
Casa Emtia Petrol121,0010,0014,15
Ceo Event Medya6,740,004,82
Coca Cola İçecek75,003,6613,98
Cosmos Yat. Holding10,550,0030,89
Credıtwest Faktorıng5,890,860,34
Çelebi182,001,00-0,29
Çelik Halat20,260,30-5,42
Çemaş Döküm2,230,453,72
Çemtaş16,031,510,81
Çimbeton419,309,9941,42
Çimentaş52,359,9844,77
Çimsa18,960,426,52
Çuhadaroğlu Metal8,564,3910,74
Dagi Giyim8,201,361,61
Dagi Yatırım Holding14,003,868,53
Dardanel31,000,00-7,46
Datagate Bilgisayar16,310,491,24
Demısaş Döküm6,561,86-0,76
Denge Holding7,00-1,6927,74
Deniz GMYO4,080,7419,30
Derimod10,060,603,29
Derlüks Deri9,724,6310,20
Desa Deri10,391,766,67
Despec Bilgisayar13,10-0,530,31
Deva Holding26,121,168,20
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,482,965,81
Diriteks Diriliş Tekstil3,95-9,825,90
Ditaş Doğan33,04-0,841,10
DO-CO613,50-0,41-2,62
Doğan Burda24,90-3,8610,96
Doğan Holding3,431,1811,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,900,005,45
Doğusan5,204,2118,72
Doğuş GMYO9,14-1,5111,87
Doğuş Otomotiv28,160,36-2,02
Döktaş Dökümcülük32,962,497,64
Duran Doğan Basım10,770,282,67
Dyo Boya11,97-1,645,37
Eczacıbaşı İlaç7,651,322,55
Eczacıbaşı Yatırım35,823,2929,13
Edip Gayrimenkul3,26-0,91-1,81
Ege Endüstri1.875,704,478,59
Ege Gübre199,909,9637,67
Ege Profil39,500,663,29
Ege Seramik12,705,8323,42
Egeplast35,00-4,895,11
Ekiz Kimya6,900,73-3,23
Emek Elektrik5,45-1,45-7,94
Eminiş Ambalaj38,5010,004,51
Emlak Konut GMYO2,550,3919,16
Enerjisa Enerji12,64-1,711,04
Enka İnşaat8,170,8610,85
Erbosan49,648,2921,07
Ereğli Demir Çelik15,010,000,54
Ersu Gıda5,020,001,62
Escort Teknoloji6,43-0,62-2,13
Esenboğa Elektrik19,580,622,89
Etiler Gıda3,970,00-0,25
Euro Kapital Yat. Ort.4,004,443,90
Euro Trend Yat. Ort.3,451,17-4,17
Euro Yat. Ort.4,25-0,93-5,76
Euro Yatırım Holding3,670,5529,23
Fade Gıda6,14-0,16-0,81
Fenerbahçe Futbol39,306,3332,95
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,59-0,453,45
F-M İzmit Piston143,200,0015,21
Fonet Bilgi Teknolojileri12,44-0,72-4,53
Ford Otosan140,404,0011,43
Formet Çelik Kapı5,165,318,63
Frigo Pak Gıda23,643,1412,68
Galatasaray Sportif4,061,500,25
Garanti Bankası10,66-0,932,80
Garanti Faktoring11,963,377,46
Garanti Yat. Ort.4,370,2335,29
Gedik Y. Men. Değ.13,93-0,5010,56
Gediz Ambalaj28,761,207,31
Gentaş6,433,388,25
Gersan Elektrik6,363,253,58
Global Men. Değ.6,761,2012,48
Global Yat. Holding5,09-0,978,76
Good-Year8,78-0,575,02
Göltaş Çimento41,861,651,45
Gözde Girişim7,14-0,42-10,53
GSD Denizcilik5,270,194,56
GSD Holding2,61-0,383,98
Gübre Fabrik.69,05-2,81-19,76
Güler Yat. Holding10,760,56-1,01
Halk GMYO3,330,603,74
Hatay Tekstil14,811,586,16
Hedef Girişim8,901,486,71
Hektaş26,287,8837,81
HUB Girişim19,162,305,27
Hürriyet Gzt.2,292,239,05
ICBC Turkey Bank7,130,429,69
İdealist Danışmanlık13,425,67-0,30
İdealist GMYO8,191,2420,44
İhlas Ev Aletleri1,89-0,530,53
İhlas Gayrimenkul1,421,4313,60
İhlas Gazetecilik4,02-0,50-0,99
İhlas Holding1,230,00-0,81
İhlas Yayın Holding1,160,871,75
İndeks Bilgisayar20,360,206,43
Info Yatırım6,30-0,79-2,33
İntema37,504,40-6,02
Inveo Yatırım Holding64,109,9544,96
İpek Doğal Enerji13,791,625,43
İskenderun Demir Çelik10,16-0,100,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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