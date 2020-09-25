Borsada günün ilk yarısı (1)
25.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:21
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,99
|3,31
|168,28
|Acıpayam Selüloz
|15,76
|6,78
|149,58
|Adel Kalemcilik
|19,92
|1,01
|26,88
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,36
|0,00
|65,23
|Afyon Çimento
|4,25
|2,91
|86,54
|Ak Enerji
|1,99
|-0,50
|82,57
|Akbank
|5,18
|2,78
|-36,13
|Akçansa
|13,18
|-0,15
|35,96
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,55
|-0,54
|163,03
|Akfen GMYO
|3,57
|0,85
|-11,85
|Akın Tekstil
|18,42
|6,04
|33,58
|Akiş GMYO
|2,83
|0,71
|-9,66
|Akmerkez GMYO
|72,00
|2,27
|221,36
|Aksa
|7,10
|1,57
|1,38
|Aksa Enerji
|5,80
|0,35
|52,63
|Aksigorta
|7,39
|0,54
|36,40
|Aksu Enerji
|10,75
|2,48
|-27,71
|Alarko Carrıer
|124,50
|6,68
|108,45
|Alarko GMYO
|16,28
|-1,09
|10,76
|Alarko Holding
|6,05
|0,33
|1,68
|Albaraka Türk
|1,55
|1,31
|1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,98
|1,88
|115,78
|Alkim Kağıt
|13,90
|1,83
|156,47
|Alkim Kimya
|13,72
|1,48
|121,22
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,57
|-8,19
|282,93
|Altınyunus Çeşme
|102,10
|-9,96
|922,02
|Anadolu Cam
|5,91
|-0,17
|39,62
|Anadolu Efes
|21,02
|-0,47
|-1,21
|Anadolu Grubu Holding
|18,51
|1,65
|5,23
|Anadolu Hayat Emek.
|7,62
|0,40
|25,22
|Anadolu Isuzu
|14,18
|1,00
|16,52
|Anadolu Sigorta
|6,43
|-0,31
|54,81
|Anel Elektrik
|5,44
|1,30
|69,72
|Arçelik
|23,64
|2,16
|13,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,58
|1,19
|Arena Bilgisayar
|36,24
|-0,71
|397,46
|Armada Bilgisayar
|68,40
|-6,68
|317,33
|Arsan Tekstil
|5,91
|-0,84
|65,08
|Artı Yatırım Holding
|6,89
|-9,93
|750,62
|Aselsan
|17,21
|1,41
|64,86
|Ata GMYO
|3,82
|-1,55
|-15,67
|Atakule GMYO
|2,37
|0,00
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|2,70
|8,00
|170,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|2,03
|56,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,37
|3,01
|7,19
|Avrasya GMYO
|2,27
|0,00
|50,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,40
|-0,41
|31,87
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.446,30
|12,47
|Avrupa Yatırım Holding
|2,66
|-7,96
|72,73
|Ayen Enerji
|5,80
|-0,34
|67,15
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,04
|3,47
|267,12
|Aygaz
|11,29
|0,36
|-7,05
|Bagfaş
|16,61
|3,30
|-1,25
|Bak Ambalaj
|12,69
|0,71
|74,20
|Balatacılar Balatacılık
|6,32
|0,00
|409,68
|Bantaş Ambalaj
|4,05
|0,75
|60,71
|Banvit
|25,82
|1,41
|39,04
|Baştaş Başkent Çimento
|6,20
|-6,77
|139,38
|Batı Çimento
|3,85
|1,32
|16,31
|Batısöke Çimento
|1,78
|2,30
|35,88
|Bayrak Taban Sanayi
|6,86
|0,88
|Bera Holding
|9,14
|0,66
|137,40
|Berkosan Yalıtım
|6,14
|0,33
|124,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,56
|-3,52
|45,31
|Beyaz Filo
|8,37
|-9,90
|167,43
|Bilici Yatırım
|5,15
|0,19
|79,66
|Bim Mağazalar
|70,05
|1,52
|51,59
|Birko Mensucat
|0,78
|-3,70
|151,61
|Birlik Mensucat
|2,62
|0,00
|129,82
|Bizim Mağazaları
|16,01
|1,39
|43,33
|Bomonti Elektrik
|9,40
|9,56
|634,38
|Borusan Mannesmann
|13,84
|1,02
|20,87
|Borusan Yat. Paz.
|163,20
|9,90
|172,39
|Bosch Fren Sistemleri
|829,10
|2,36
|188,10
|Bossa
|10,78
|2,86
|33,75
|Brisa
|11,53
|0,96
|22,93
|Burçelik
|20,50
|-0,29
|252,84
|Burçelik Vana
|57,00
|0,00
|487,02
|Bursa Çimento
|6,34
|2,42
|58,37
|Carrefoursa
|26,34
|9,84
|459,24
|Casa Emtia Petrol
|35,04
|9,98
|273,16
|Ceo Event Medya
|4,30
|0,47
|17,42
|Coca Cola İçecek
|45,34
|0,76
|19,76
|Cosmos Yat. Holding
|7,85
|0,00
|284,80
|Credıtwest Faktorıng
|4,67
|-1,68
|62,15
|Çelebi
|67,90
|0,07
|-31,66
|Çelik Halat
|11,90
|1,80
|83,08
|Çemaş Döküm
|1,61
|0,00
|28,44
|Çemtaş
|14,00
|2,94
|72,22
|Çimbeton
|113,10
|8,23
|174,12
|Çimentaş
|35,94
|5,09
|139,60
|Çimsa
|12,54
|0,72
|38,11
|Çuhadaroğlu Metal
|5,97
|-0,50
|87,15
|Dagi Giyim
|9,20
|-8,37
|268,00
|Dagi Yatırım Holding
|8,05
|0,50
|256,19
|Dardanel
|18,35
|9,95
|384,17
|Datagate Bilgisayar
|11,98
|4,54
|53,39
|Demısaş Döküm
|6,47
|-1,52
|85,92
|Denge Holding
|4,30
|4,62
|213,87
|Deniz GMYO
|3,19
|0,63
|51,60
|Denizli Cam
|7,02
|0,00
|-15,83
|Derimod
|7,51
|0,94
|5,18
|Derlüks Deri
|8,15
|-0,49
|101,44
|Desa Deri
|6,39
|3,73
|40,75
|Despec Bilgisayar
|10,46
|1,45
|146,70
|Deva Holding
|18,84
|0,16
|111,03
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,30
|-6,53
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,88
|0,00
|141,03
|Ditaş Doğan
|31,58
|-0,57
|231,89
|DO-CO
|310,40
|0,19
|-44,96
|Doğan Burda
|19,00
|-5,00
|213,01
|Doğan Holding
|2,34
|-0,43
|30,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,52
|1,61
|52,73
|Doğusan
|3,78
|-0,53
|81,73
|Doğuş GMYO
|10,23
|2,10
|125,83
|Doğuş Otomotiv
|15,26
|1,80
|60,29
|Döktaş Dökümcülük
|34,58
|3,10
|9,27
|Duran Doğan Basım
|18,75
|0,81
|33,55
|Dyo Boya
|6,85
|1,18
|39,80
|Eczacıbaşı İlaç
|6,73
|-0,15
|84,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,44
|1,36
|101,82
|Edip Gayrimenkul
|3,14
|-2,48
|125,90
|Ege Endüstri
|734,40
|0,84
|30,55
|Ege Gübre
|119,80
|3,19
|143,02
|Ege Profil
|25,66
|7,72
|114,37
|Ege Seramik
|6,43
|1,10
|74,80
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,11
|1,83
|246,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,10
|0,00
|182,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,74
|-1,33
|270,00
|Egeplast
|20,52
|0,20
|64,16
|Ekiz Kimya
|9,74
|-5,25
|1496,72
|Emek Elektrik
|3,56
|0,56
|123,90
|Eminiş Ambalaj
|30,00
|9,33
|1873,68
|Emlak Konut GMYO
|1,75
|0,57
|20,88
|Enerjisa Enerji
|8,68
|0,12
|28,86
|Enka İnşaat
|6,75
|-1,03
|20,93
|Erbosan
|24,30
|2,02
|-2,72
|Ereğli Demir Çelik
|9,32
|0,76
|5,81
|Ersu Gıda
|5,52
|-1,78
|166,67
|Escort Teknoloji
|3,90
|-2,01
|180,58
|Etiler Gıda
|3,45
|-5,48
|195,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,54
|1,20
|58,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,61
|-4,40
|118,63
|Euro Yat. Ort.
|2,27
|2,71
|101,64
|Euro Yatırım Holding
|2,47
|-1,20
|64,67
|Fade Gıda
|6,60
|-1,05
|Fenerbahçe Futbol
|28,74
|-4,07
|98,62
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,10
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,95
|3,56
|8,32
|F-M İzmit Piston
|133,00
|5,81
|180,81
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,91
|0,94
|67,88
|Ford Otosan
|88,70
|0,51
|34,16
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|4,76
|46,67
|Frigo Pak Gıda
|24,98
|8,80
|256,58
|Galatasaray Sportif
|4,92
|-0,40
|142,36
|Garanti Bankası
|7,33
|4,56
|-34,20
|Garanti Faktoring
|11,10
|0,91
|186,82
|Garanti Yat. Ort.
|2,61
|0,38
|144,38
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,05
|1,80
|187,76
|Gediz Ambalaj
|17,60
|3,35
|160,36
|Gentaş
|2,91
|1,75
|41,12
|Gersan Elektrik
|7,24
|-0,96
|126,96
|Global Men. Değ.
|4,87
|1,88
|159,04
|Global Yat. Holding
|4,38
|1,15
|-10,06
|Good-Year
|5,28
|0,19
|30,37
|Göltaş Çimento
|25,50
|2,91
|43,34
|Gözde Girişim
|5,74
|2,87
|11,67
|GSD Denizcilik
|4,38
|2,10
|71,09
|GSD Holding
|2,10
|0,96
|40,94
|Gübre Fabrik.
|28,72
|0,42
|217,70
|Güler Yat. Holding
|15,28
|-1,48
|652,71
|Halk GMYO
|2,34
|0,00
|100,92
|Hatay Tekstil
|11,89
|1,02
|76,57
|Hedef Girişim
|4,57
|0,22
|91,51
|Hektaş
|12,77
|0,95
|59,23
|HUB Girişim
|18,21
|0,11
|93,96
|Hürriyet Gzt.
|2,09
|-5,00
|83,33
|ICBC Turkey Bank
|7,46
|1,08
|41,56
|İdealist Danışmanlık
|8,00
|7,38
|140,96
|İdealist GMYO
|6,87
|5,69
|124,51
|İhlas Ev Aletleri
|2,26
|1,80
|-27,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,49
|-3,87
|24,17
|İhlas Gazetecilik
|6,10
|2,18
|34,36
|İhlas Holding
|1,11
|0,00
|21,98
|İhlas Yayın Holding
|1,30
|-0,76
|55,94
|İndeks Bilgisayar
|16,04
|1,52
|71,01
|Info Yatırım
|10,57
|-3,91
|117,37
|İntema
|23,84
|-4,64
|157,45
|Inveo Yatırım Holding
|25,54
|4,50
|232,12
|İpek Doğal Enerji
|11,70
|0,43
|51,55
|İskenderun Demir Çelik
|7,18
|0,56
|-8,13
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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