Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,38 3,07 -30,49 Acıpayam Selüloz 20,60 9,98 20,98 Adel Kalemcilik 30,20 1,68 -9,55 Adese Gayrimenkul 0,78 2,63 -67,79 Afyon Çimento 4,06 3,57 -20,55 AGESA Hayat Emeklilik 20,44 0,69 19,28 Ak Enerji 1,98 0,51 -10,41 Akbank 6,88 1,03 1,81 Akçansa 19,39 3,69 20,42 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 1,64 -22,60 Akfen GMYO 7,09 9,92 171,56 Akın Tekstil 38,20 -3,44 20,28 Akiş GMYO 1,85 1,09 -33,75 Akmerkez GMYO 43,32 -1,23 -29,18 Aksa 29,90 0,67 116,44 Aksa Enerji 9,15 -0,44 145,97 Aksigorta 7,86 1,29 -5,40 Aksu Enerji 22,20 1,83 194,15 Alarko Carrıer 327,80 2,60 -9,47 Alarko GMYO 29,96 4,32 18,28 Alarko Holding 11,38 2,15 33,54 Albaraka Türk 1,93 0,52 -0,52 Alcatel Lucent Teletaş 29,10 1,61 -1,89 Alkim Kağıt 16,88 4,33 30,41 Alkim Kimya 19,09 1,81 35,52 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 4,48 -4,49 Altınyunus Çeşme 59,90 6,21 19,90 Anadolu Efes 26,42 0,61 23,68 Anadolu Grubu Holding 38,88 0,67 48,82 Anadolu Hayat Emek. 12,18 3,22 51,58 Anadolu Isuzu 26,48 -0,75 47,11 Anadolu Sigorta 6,42 2,72 -11,09 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 23,20 3,48 Anel Elektrik 2,51 3,29 -6,47 Arçelik 46,32 0,13 62,76 ARD Bilişim Teknolojileri 7,97 1,14 18,03 Arena Bilgisayar 11,97 0,42 9,79 Armada Bilgisayar 67,00 1,06 36,51 Arsan Tekstil 5,46 -0,36 36,98 Arzum Ev Aletleri 17,85 1,94 -26,13 Aselsan 21,96 0,27 21,47 Ata GMYO 4,05 -1,22 -26,50 Atakule GMYO 2,91 1,75 24,30 Atlantis Yatırım Holding 7,20 2,86 29,50 Atlas Yat. Ort. 1,34 -2,19 -23,43 ATP Bilgisayar 63,40 0,71 Avrasya GMYO 1,87 3,31 -28,61 Avrasya Petrol ve Tur. 2,26 -0,88 -29,38 Avrupa Yatırım Holding 6,85 0,88 14,17 Aydem Enerji 6,98 1,01 Ayen Enerji 6,61 0,61 22,18 Ayes Çelik Hasır ve Çit 21,46 9,94 90,25 Aygaz 23,12 1,94 62,97 Bagfaş 10,50 0,77 46,65 Bak Ambalaj 20,30 0,79 2,65 Balatacılar Balatacılık 9,33 3,67 13,23 Bantaş Ambalaj 3,44 -0,29 10,02 Banvit 77,00 0,13 48,08 Başkent Doğalgaz GMYO 12,80 0,00 Baştaş Başkent Çimento 11,00 7,11 -36,67 Batı Çimento 16,34 6,24 246,92 Batısöke Çimento 2,46 2,07 0,82 Bayrak Taban Sanayi 7,62 3,25 -28,18 Bera Holding 11,27 3,21 -44,43 Berkosan Yalıtım 9,25 -0,75 3,70 Beşiktaş Futbol Yat. 5,40 0,93 33,66 Beyaz Filo 9,30 5,32 -7,73 Bilici Yatırım 16,62 -1,01 200,36 Bim Mağazalar 69,90 -0,29 1,09 Biotrend Çevre ve Enerji 6,97 1,46 Birko Mensucat 1,04 0,97 -6,31 Birleşim Mühendislik 9,84 -1,01 Birlik Mensucat 2,06 0,49 -40,46 Bizim Mağazaları 14,50 1,97 -3,17 BMS Çelik Hasır 9,00 0,00 Boğaziçi Beton Sanayi 4,76 -0,83 Borusan Mannesmann 28,90 2,85 3,96 Borusan Yat. Paz. 385,50 1,85 -15,14 Bosch Fren Sistemleri 954,60 2,40 -22,37 Bossa 30,04 0,20 68,29 Brisa 32,46 3,05 67,64 Burçelik 29,04 0,00 38,15 Burçelik Vana 27,38 0,96 -44,87 Bursa Çimento 4,75 3,94 -4,57 Carrefoursa 42,82 2,39 -40,36 Casa Emtia Petrol 114,60 1,15 8,11 Ceo Event Medya 13,17 1,31 104,82 Coca Cola İçecek 93,30 2,53 46,91 Cosmos Yat. Holding 9,39 -0,63 16,50 Credıtwest Faktorıng 4,71 0,21 -19,76 Çan2 Termik 12,40 3,59 Çelebi 183,50 1,77 0,53 Çelik Halat 8,98 -1,21 -1,29 Çemaş Döküm 1,25 1,63 -26,58 Çemtaş 17,22 0,12 9,60 Çimbeton 224,00 4,67 -24,45 Çimentaş 31,04 3,47 -14,16 Çimsa 36,54 4,82 105,28 Çuhadaroğlu Metal 10,56 8,64 38,81 Dagi Giyim 2,92 -3,31 -14,28 Dagi Yatırım Holding 11,65 -0,85 -9,69 Dardanel 3,13 4,33 -41,22 Datagate Bilgisayar 13,60 3,34 -15,58 Demısaş Döküm 9,38 0,21 44,85 Denge Holding 1,32 1,54 -56,54 Deniz GMYO 1,67 2,45 -9,34 Derimod 7,99 2,44 -17,97 Derlüks Yatırım Holding 4,85 1,46 -45,01 Desa Deri 8,91 1,25 -8,52 Despec Bilgisayar 10,12 2,64 -22,51 Deva Holding 30,38 1,27 26,28 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,16 1,84 12,85 Diriteks Diriliş Tekstil 4,20 -2,55 12,60 Ditaş Doğan 27,92 -0,99 114,67 DO-CO 1.130,00 5,85 79,37 Doğan Burda 172,00 -9,99 666,49 Doğan Holding 3,34 3,73 11,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 0,85 1,33 Doğu Aras Enerji 93,65 0,32 Doğusan 3,87 9,63 6,58 Doğuş GMYO 10,83 -1,55 32,56 Doğuş Otomotiv 49,70 4,81 91,72 Döktaş Dökümcülük 33,00 -1,20 7,77 Duran Doğan Basım 19,60 -4,67 86,84 Dyo Boya 10,63 -1,21 -5,49 Eczacıbaşı İlaç 7,23 0,28 0,39 Eczacıbaşı Yatırım 49,36 2,41 83,36 E-Data Teknoloji 15,05 2,03 Edip Gayrimenkul 3,56 1,14 7,23 Ege Endüstri 1.715,00 0,65 3,01 Ege Gübre 239,70 4,63 67,09 Ege Profil 34,76 3,70 -7,67 Ege Seramik 16,80 4,54 73,87 Egeplast 24,38 3,57 -26,79 Ekiz Kimya 8,15 6,12 14,31 Elite Naturel Organik Gıda 25,66 9,94 Emek Elektrik 2,92 1,39 2,27 Eminiş Ambalaj 20,28 -3,06 -44,95 Emlak Konut GMYO 2,37 0,42 12,08 Enerjisa Enerji 13,88 2,36 20,38 Enka İnşaat 17,15 6,99 143,55 Erbosan 144,00 4,73 255,07 Ereğli Demir Çelik 23,80 1,71 81,18 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,20 -1,23 Ersu Gıda 5,37 2,87 8,70 Escar Turizm Taşımacılık 29,52 0,14 Escort Teknoloji 6,29 6,97 -4,26 Esenboğa Elektrik 31,14 1,63 63,67 Etiler Gıda 5,17 -1,52 29,90 Euro Kapital Yat. Ort. 3,82 5,52 0,01 Euro Trend Yat. Ort. 3,53 0,28 -0,23 Euro Yat. Ort. 3,66 -0,54 -17,59 Euro Yatırım Holding 1,78 1,14 -37,32 Europap Tezol Kağıt 15,98 4,92 Fade Gıda 7,87 0,77 51,30 Fenerbahçe Futbol 31,96 2,11 8,12 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 2,60 -19,60 F-M İzmit Piston 128,10 5,78 4,49 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,31 3,24 17,50 Ford Otosan 260,00 2,56 116,49 Formet Metal ve Cam 1,24 0,00 -49,45 Frigo Pak Gıda 4,07 -1,21 57,14 Galata Wind Enerji 5,37 1,32 Galatasaray Sportif 4,04 1,51 -0,25 Garanti Bankası 11,66 0,09 14,87 Garanti Faktoring 13,01 0,70 16,89 Garanti Yat. Ort. 2,53 1,20 -21,33 Gedik Y. Men. Değ. 7,85 0,64 32,46 Gediz Ambalaj 19,78 4,44 47,61 Gelecek Varlık Yönetimi 13,15 1,15 Gen İlaç 13,85 -1,91 Gentaş 3,70 1,09 -18,02 Gersan Elektrik 5,80 0,00 -5,54 Gimat Mağazacılık 2,12 -1,85 Girişim Elektrik Sanayi 22,80 -0,52 Global Men. Değ. 6,45 3,86 7,32 Global Yat. Holding 2,29 2,69 -34,82 Good-Year 9,75 1,25 22,36 Göltaş Çimento 43,82 5,44 6,76 Gözde Girişim 9,21 1,99 15,41 GSD Denizcilik 3,99 -2,21 63,85 GSD Holding 3,38 -1,74 34,66 Gübre Fabrik. 84,05 0,18 -2,32 Güler Yat. Holding 3,06 1,66 -11,63 Halk GMYO 2,78 0,72 -8,79 Hatay Tekstil 18,93 -3,22 38,83 Hedef Girişim 2,74 1,11 8,52 Hedef Holding 3,85 6,35 Hektaş 13,42 -2,12 151,20 HUB Girişim 10,53 6,90 -42,14 Hürriyet Gzt. 2,18 -0,46 3,81 ICBC Turkey Bank 6,29 -0,16 -3,23 İdeal Finansal Teknolojiler 32,10 -2,07 138,48 İdealist GMYO 2,23 5,19 -6,03 İhlas Ev Aletleri 1,04 5,05 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,94 -1,05 -24,80 İhlas Gazetecilik 0,77 1,32 -68,74 İhlas Haber Ajansı 6,71 -4,01 İhlas Holding 0,60 1,69 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,73 1,39 -35,96 İndeks Bilgisayar 7,89 6,05 69,82 Info Yatırım 5,20 0,78 11,34 İntema 55,60 -4,14 39,35 Inveo Yatırım Holding 31,64 1,28 118,63 İpek Doğal Enerji 15,20 5,56 16,21 İskenderun Demir Çelik 24,42 8,34 170,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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