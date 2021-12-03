Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,383,07-30,49
Acıpayam Selüloz20,609,9820,98
Adel Kalemcilik30,201,68-9,55
Adese Gayrimenkul0,782,63-67,79
Afyon Çimento4,063,57-20,55
AGESA Hayat Emeklilik20,440,6919,28
Ak Enerji1,980,51-10,41
Akbank6,881,031,81
Akçansa19,393,6920,42
Akdeniz Yatırım Hold.1,861,64-22,60
Akfen GMYO7,099,92171,56
Akın Tekstil38,20-3,4420,28
Akiş GMYO1,851,09-33,75
Akmerkez GMYO43,32-1,23-29,18
Aksa29,900,67116,44
Aksa Enerji9,15-0,44145,97
Aksigorta7,861,29-5,40
Aksu Enerji22,201,83194,15
Alarko Carrıer327,802,60-9,47
Alarko GMYO29,964,3218,28
Alarko Holding11,382,1533,54
Albaraka Türk1,930,52-0,52
Alcatel Lucent Teletaş29,101,61-1,89
Alkim Kağıt16,884,3330,41
Alkim Kimya19,091,8135,52
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,404,48-4,49
Altınyunus Çeşme59,906,2119,90
Anadolu Efes26,420,6123,68
Anadolu Grubu Holding38,880,6748,82
Anadolu Hayat Emek.12,183,2251,58
Anadolu Isuzu26,48-0,7547,11
Anadolu Sigorta6,422,72-11,09
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji23,203,48

Anel Elektrik2,513,29-6,47
Arçelik46,320,1362,76
ARD Bilişim Teknolojileri7,971,1418,03
Arena Bilgisayar11,970,429,79
Armada Bilgisayar67,001,0636,51
Arsan Tekstil5,46-0,3636,98
Arzum Ev Aletleri17,851,94-26,13
Aselsan21,960,2721,47
Ata GMYO4,05-1,22-26,50
Atakule GMYO2,911,7524,30
Atlantis Yatırım Holding7,202,8629,50
Atlas Yat. Ort.1,34-2,19-23,43
ATP Bilgisayar63,400,71

Avrasya GMYO1,873,31-28,61
Avrasya Petrol ve Tur.2,26-0,88-29,38
Avrupa Yatırım Holding6,850,8814,17
Aydem Enerji6,981,01

Ayen Enerji6,610,6122,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit21,469,9490,25
Aygaz23,121,9462,97
Bagfaş10,500,7746,65
Bak Ambalaj20,300,792,65
Balatacılar Balatacılık9,333,6713,23
Bantaş Ambalaj3,44-0,2910,02
Banvit77,000,1348,08
Başkent Doğalgaz GMYO12,800,00

Baştaş Başkent Çimento11,007,11-36,67
Batı Çimento16,346,24246,92
Batısöke Çimento2,462,070,82
Bayrak Taban Sanayi7,623,25-28,18
Bera Holding11,273,21-44,43
Berkosan Yalıtım9,25-0,753,70
Beşiktaş Futbol Yat.5,400,9333,66
Beyaz Filo9,305,32-7,73
Bilici Yatırım16,62-1,01200,36
Bim Mağazalar69,90-0,291,09
Biotrend Çevre ve Enerji6,971,46

Birko Mensucat1,040,97-6,31
Birleşim Mühendislik9,84-1,01

Birlik Mensucat2,060,49-40,46
Bizim Mağazaları14,501,97-3,17
BMS Çelik Hasır9,000,00

Boğaziçi Beton Sanayi4,76-0,83

Borusan Mannesmann28,902,853,96
Borusan Yat. Paz.385,501,85-15,14
Bosch Fren Sistemleri954,602,40-22,37
Bossa30,040,2068,29
Brisa32,463,0567,64
Burçelik29,040,0038,15
Burçelik Vana27,380,96-44,87
Bursa Çimento4,753,94-4,57
Carrefoursa42,822,39-40,36
Casa Emtia Petrol114,601,158,11
Ceo Event Medya13,171,31104,82
Coca Cola İçecek93,302,5346,91
Cosmos Yat. Holding9,39-0,6316,50
Credıtwest Faktorıng4,710,21-19,76
Çan2 Termik12,403,59

Çelebi183,501,770,53
Çelik Halat8,98-1,21-1,29
Çemaş Döküm1,251,63-26,58
Çemtaş17,220,129,60
Çimbeton224,004,67-24,45
Çimentaş31,043,47-14,16
Çimsa36,544,82105,28
Çuhadaroğlu Metal10,568,6438,81
Dagi Giyim2,92-3,31-14,28
Dagi Yatırım Holding11,65-0,85-9,69
Dardanel3,134,33-41,22
Datagate Bilgisayar13,603,34-15,58
Demısaş Döküm9,380,2144,85
Denge Holding1,321,54-56,54
Deniz GMYO1,672,45-9,34
Derimod7,992,44-17,97
Derlüks Yatırım Holding4,851,46-45,01
Desa Deri8,911,25-8,52
Despec Bilgisayar10,122,64-22,51
Deva Holding30,381,2726,28
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,161,8412,85
Diriteks Diriliş Tekstil4,20-2,5512,60
Ditaş Doğan27,92-0,99114,67
DO-CO1.130,005,8579,37
Doğan Burda172,00-9,99666,49
Doğan Holding3,343,7311,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,360,851,33
Doğu Aras Enerji93,650,32

Doğusan3,879,636,58
Doğuş GMYO10,83-1,5532,56
Doğuş Otomotiv49,704,8191,72
Döktaş Dökümcülük33,00-1,207,77
Duran Doğan Basım19,60-4,6786,84
Dyo Boya10,63-1,21-5,49
Eczacıbaşı İlaç7,230,280,39
Eczacıbaşı Yatırım49,362,4183,36
E-Data Teknoloji15,052,03

Edip Gayrimenkul3,561,147,23
Ege Endüstri1.715,000,653,01
Ege Gübre239,704,6367,09
Ege Profil34,763,70-7,67
Ege Seramik16,804,5473,87
Egeplast24,383,57-26,79
Ekiz Kimya8,156,1214,31
Elite Naturel Organik Gıda25,669,94

Emek Elektrik2,921,392,27
Eminiş Ambalaj20,28-3,06-44,95
Emlak Konut GMYO2,370,4212,08
Enerjisa Enerji13,882,3620,38
Enka İnşaat17,156,99143,55
Erbosan144,004,73255,07
Ereğli Demir Çelik23,801,7181,18
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,20-1,23

Ersu Gıda5,372,878,70
Escar Turizm Taşımacılık29,520,14

Escort Teknoloji6,296,97-4,26
Esenboğa Elektrik31,141,6363,67
Etiler Gıda5,17-1,5229,90
Euro Kapital Yat. Ort.3,825,520,01
Euro Trend Yat. Ort.3,530,28-0,23
Euro Yat. Ort.3,66-0,54-17,59
Euro Yatırım Holding1,781,14-37,32
Europap Tezol Kağıt15,984,92

Fade Gıda7,870,7751,30
Fenerbahçe Futbol31,962,118,12
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,372,60-19,60
F-M İzmit Piston128,105,784,49
Fonet Bilgi Teknolojileri15,313,2417,50
Ford Otosan260,002,56116,49
Formet Metal ve Cam1,240,00-49,45
Frigo Pak Gıda4,07-1,2157,14
Galata Wind Enerji5,371,32

Galatasaray Sportif4,041,51-0,25
Garanti Bankası11,660,0914,87
Garanti Faktoring13,010,7016,89
Garanti Yat. Ort.2,531,20-21,33
Gedik Y. Men. Değ.7,850,6432,46
Gediz Ambalaj19,784,4447,61
Gelecek Varlık Yönetimi13,151,15

Gen İlaç13,85-1,91

Gentaş3,701,09-18,02
Gersan Elektrik5,800,00-5,54
Gimat Mağazacılık2,12-1,85

Girişim Elektrik Sanayi22,80-0,52

Global Men. Değ.6,453,867,32
Global Yat. Holding2,292,69-34,82
Good-Year9,751,2522,36
Göltaş Çimento43,825,446,76
Gözde Girişim9,211,9915,41
GSD Denizcilik3,99-2,2163,85
GSD Holding3,38-1,7434,66
Gübre Fabrik.84,050,18-2,32
Güler Yat. Holding3,061,66-11,63
Halk GMYO2,780,72-8,79
Hatay Tekstil18,93-3,2238,83
Hedef Girişim2,741,118,52
Hedef Holding3,856,35

Hektaş13,42-2,12151,20
HUB Girişim10,536,90-42,14
Hürriyet Gzt.2,18-0,463,81
ICBC Turkey Bank6,29-0,16-3,23
İdeal Finansal Teknolojiler32,10-2,07138,48
İdealist GMYO2,235,19-6,03
İhlas Ev Aletleri1,045,05-44,18
İhlas Gayrimenkul0,94-1,05-24,80
İhlas Gazetecilik0,771,32-68,74
İhlas Haber Ajansı6,71-4,01

İhlas Holding0,601,69-46,56
İhlas Yayın Holding0,731,39-35,96
İndeks Bilgisayar7,896,0569,82
Info Yatırım5,200,7811,34
İntema55,60-4,1439,35
Inveo Yatırım Holding31,641,28118,63
İpek Doğal Enerji15,205,5616,21
İskenderun Demir Çelik24,428,34170,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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