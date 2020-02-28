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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

28.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:48
Borsada günlük işlemler (1)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,99 -4,78 6,99
Acıpayam Selüloz 6,22 -5,04 -2,35
Adana Çimento (A) 8,43 -3,55 -13,18
Adana Çimento (B) 6,60 1,54 -7,43
Adana Çimento (C) 1,93 -2,03 -13,45
Adel Kalemcilik 13,50 -3,78 -14,01
Adese Alışveriş Ticaret 1,38 -5,48 -3,38
Afyon Çimento 6,20 -4,62 -1,27
Ak Enerji 1,05 3,96 -3,67
Akbank 6,76 -6,24 -16,65
Akçansa 9,07 -2,68 -9,66
Akdenız Güvenlık Hız. 1,80 -6,74 -14,69
Akfen GMYO 3,48 -3,33 -14,07
Akın Tekstil 13,32 0,00 -3,41
Akiş GMYO 3,80 0,80 -5,94
Akmerkez GMYO 24,72 -4,56 4,39
Aksa 7,90 0,13 0,91
Aksa Enerji 3,55 1,14 -6,58
Aksigorta 6,32 -3,07 3,78
Aksu Enerji 9,80 -6,67 -34,10
Alarko Carrıer 51,85 -9,27 -13,58
Alarko GMYO 14,07 -7,62 -7,33
Alarko Holding 5,57 -4,79 -6,39
Albaraka Türk 1,35 -4,93 -11,76
Alcatel Lucent Teletaş 19,60 -5,22 62,79
Alkim Kağıt 6,29 -2,93 12,72
Alkim Kimya 49,10 0,29 28,13
Altınyağ 0,74 -3,90 80,49
Altınyunus Çeşme 10,90 -3,20 9,11
Anadolu Cam 3,77 -2,84 -13,53
Anadolu Efes 21,94 -9,79 -4,94
Anadolu Grubu Holding 16,12 -1,29 -8,36
Anadolu Hayat Emek. 7,16 -3,50 4,68
Anadolu Isuzu 10,17 -5,48 -16,43
Anadolu Sigorta 4,84 0,00 10,00
Anel Elektrik 2,94 0,34 -8,41
Arçelik 18,58 -1,48 -10,84
ARD Bilişim Teknolojileri 13,42 -3,45
Arena Bilgisayar 10,21 -0,68 35,59
Armada Bilgisayar 17,85 -5,05 8,91
Arsan Tekstil 4,79 1,91 33,80
Artı Yatırım Holding 0,84 -5,62 3,70
Aselsan 27,50 -1,72 31,33
Aslan Çimento 34,48 -1,88 -13,71
Ata GMYO 3,65 -2,93 -19,43
Atakule GMYO 1,75 -7,89 -8,85
Atlantis Yatırım Holding 1,36 0,00 36,00
Atlas Yat. Ort. 1,30 -7,80 -9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -4,61 4,02
Avrasya GMYO 1,51 -11,70 0,00
Avrasya Petrol ve Tur. 1,59 -8,09 -12,64
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,70 0,01 2,55
Avrupa Yatırım Holding 1,33 -4,32 -13,64
Ayen Enerji 3,09 -6,65 -10,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,42 -3,97 10,50
Aygaz 11,40 -3,47 -11,21
Bagfaş 14,50 -9,60 -13,79
Bak Ambalaj 6,14 -7,11 -16,46
Balatacılar Balatacılık 2,40 -9,77 93,55
Bantaş Ambalaj 2,64 -7,37 4,76
Banvit 18,36 -3,37 -1,13
Baştaş Başkent Çimento 2,86 -3,70 10,42
Batı Çimento 3,21 -4,75 -3,02
Batısöke Çimento 1,21 -7,63 -7,63
Bera Holding 3,46 -6,74 -10,13
Berkosan Yalıtım 2,48 -7,46 -9,49
Beşiktaş Futbol Yat. 2,52 0,00 2,86
Beyaz Filo 3,41 -2,01 7,91
Bilici Yatırım 7,35 1,38 68,19
Bim Mağazalar 48,04 0,46 2,96
Birko Mensucat 0,33 -2,94 6,45
Birlik Mensucat 1,17 -7,87 2,63
Bizim Mağazaları 8,96 -0,99 -19,79
Bolu Çimento 3,92 -2,73 -16,60
Bomonti Elektrik 1,30 -5,80 1,56
Borusan Mannesmann 9,89 -9,35 -13,62
Borusan Yat. Paz. 61,60 -9,35 -0,40
Bosch Fren Sistemleri 247,90 -3,95 -14,49
Bossa 9,08 -2,37 12,66
Brisa 8,86 -0,67 -6,83
Burçelik 6,09 -6,88 4,82
Burçelik Vana 14,94 -3,55 53,86
Bursa Çimento 3,39 -7,38 -15,32
Carrefoursa 5,28 -7,37 12,10
Ceo Event Medya 6,20 -7,46 -24,76
Coca Cola İçecek 45,10 -1,96 16,54
Cosmos Yat. Holding 2,26 -0,88 10,78
Credıtwest Faktorıng 2,25 -6,25 -21,87
Çelebi 80,00 -5,88 -21,65
Çelik Halat 8,73 -6,73 34,31
Çemaş Döküm 1,16 -4,92 -7,46
Çemtaş 6,35 -5,65 -23,31
Çimbeton 36,88 -5,92 -10,62
Çimentaş 13,58 -3,41 -9,47
Çimsa 9,05 0,00 -0,33
Çuhadaroğlu Metal 3,06 -4,97 -4,08
Dagi Giyim 2,66 -6,01 6,40
Dagi Yatırım Holding 2,81 -5,07 24,34
Dardanel 4,39 -8,35 15,83
Datagate Bilgisayar 7,44 -5,22 -4,74
Demısaş Döküm 3,64 -10,34 4,60
Denge Holding 1,23 -2,38 -10,22
Deniz GMYO 4,25 -6,39 -15,84
Denizli Cam 7,34 -3,42 -11,99
Derimod 7,60 -5,94 6,44
Derlüks Deri 3,18 -5,36 -22,06
Desa Deri 4,70 -8,56 3,52
Despec Bilgisayar 4,72 -5,98 11,32
Deva Holding 9,34 -6,13 3,89
Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 -4,17 -11,54
Ditaş Doğan 11,54 -7,01 20,71
DO-CO 531,40 -2,50 -5,78
Doğan Burda 4,43 -8,28 -27,02
Doğan Holding 1,72 -5,49 -6,52
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 -5,26 9,09
Doğusan 1,94 -8,49 -6,73
Doğuş GMYO 5,64 -6,00 24,50
Doğuş Otomotiv 9,67 -4,54 1,58
Döktaş Dökümcülük 24,20 0,53 -23,53
Duran Doğan Basım 16,50 -5,06 17,52
Dyo Boya 4,48 -8,57 -8,57
Eczacıbaşı İlaç 3,82 -2,30 2,96
Eczacıbaşı Yatırım 12,00 3,54 18,69
Edip Gayrimenkul 1,83 -8,96 31,65
Ege Endüstri 667,50 -1,69 14,99
Ege Gübre 48,14 -6,25 -3,33
Ege Profil 12,17 -7,24 1,67
Ege Seramik 4,46 -1,11 20,22
Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 -2,94 3,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 -5,88 23,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 -5,88 60,00
Egeplast 14,55 4,23 16,40
Ekiz Kimya 1,18 -4,84 93,44
Emek Elektrik 1,65 -6,25 3,77
Eminiş Ambalaj 2,21 -5,96 45,39
Emlak Konut GMYO 1,39 -5,44 -4,79
Enerjisa Enerji 7,79 -1,52 5,41
Enka İnşaat 6,43 -1,68 0,16
Erbosan 20,50 -2,66 -17,93
Ereğli Demir Çelik 8,25 -3,51 -8,74
Ersu Gıda 3,06 -1,61 47,83
Escort Teknoloji 2,88 -2,04 107,19
Etiler Gıda 1,87 -8,78 -23,67
Euro Kapital Yat. Ort. 1,43 -8,92 -14,37
Euro Trend Yat. Ort. 1,15 -6,50 -8,00
Euro Yat. Ort. 1,13 -6,61 -4,24
Euro Yatırım Holding 1,32 -7,69 -12,00
Fenerbahçe Futbol 11,84 -2,47 -18,18
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,80 -7,99 -16,85
F-M İzmit Piston 43,80 -8,75 -12,19
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,39 -3,78 -3,90
Ford Otosan 78,00 1,50 10,09
Formet Çelik Kapı 2,20 -2,22 -26,67
Frigo Pak Gıda 9,68 -7,81 -25,31
Galatasaray Sportif 3,76 3,58 85,22
Garanti Bankası 9,50 -6,77 -14,72
Garanti Faktoring 3,86 -4,69 -0,26
Garanti Yat. Ort. 1,50 -6,25 38,89
Gedik Y. Men. Değ. 13,47 3,94 140,54
Gedik Yatırım Holding 19,99 2,41 159,95
Gediz Ambalaj 6,91 -4,56 2,22
Gentaş 2,37 -2,47 8,22
Gersan Elektrik 3,07 -6,40 -3,76
Global Men. Değ. 2,11 -7,86 12,23
Global Yat. Holding 3,50 -4,89 -28,13
Good-Year 4,37 -4,79 7,90
Göltaş Çimento 13,95 -6,25 -21,59
Gözde Girişim 3,70 -4,64 -28,02
GSD Denizcilik 2,35 -7,11 -8,20
GSD Holding 1,42 -6,58 -4,70
Gübre Fabrik. 17,05 -0,87 88,61
Güler Yat. Holding 1,59 -7,02 -21,67
Güneş Sigorta 2,45 -5,04 12,39
Halk GMYO 1,40 -4,76 14,75
Halk Sigorta 2,92 -9,88 47,47
Hatay Tekstil 9,25 -8,60 34,64
Hedef Girişim 2,26 -7,00 -13,41
Hektaş 9,63 -3,51 20,07
HUB Girişim 26,12 12,91 178,21
Hürriyet Gzt. 1,09 -3,54 -4,39
ICBC Turkey Bank 4,28 -6,35 -18,79
İdealist Danışmanlık 2,88 -5,26 -13,25
İdealist GMYO 2,93 -9,29 -4,25
İhlas Ev Aletleri 3,27 -9,92 4,47
İhlas Gayrimenkul 1,21 -6,20 0,83
İhlas Gazetecilik 3,99 -0,25 -41,41
İhlas Holding 0,73 -6,41 -19,78
İhlas Yayın Holding 1,06 -7,83 3,92
İndeks Bilgisayar 10,60 -2,57 9,28
Info Yatırım 9,20 3,37
İntema 10,00 5,04 7,99
İpek Doğal Enerji 9,32 -4,41 20,73
İskenderun Demir Çelik 7,10 -1,93 -11,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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