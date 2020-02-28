28.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:48

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,99 -4,78 6,99 Acıpayam Selüloz 6,22 -5,04 -2,35 Adana Çimento (A) 8,43 -3,55 -13,18 Adana Çimento (B) 6,60 1,54 -7,43 Adana Çimento (C) 1,93 -2,03 -13,45 Adel Kalemcilik 13,50 -3,78 -14,01 Adese Alışveriş Ticaret 1,38 -5,48 -3,38 Afyon Çimento 6,20 -4,62 -1,27 Ak Enerji 1,05 3,96 -3,67 Akbank 6,76 -6,24 -16,65 Akçansa 9,07 -2,68 -9,66 Akdenız Güvenlık Hız. 1,80 -6,74 -14,69 Akfen GMYO 3,48 -3,33 -14,07 Akın Tekstil 13,32 0,00 -3,41 Akiş GMYO 3,80 0,80 -5,94 Akmerkez GMYO 24,72 -4,56 4,39 Aksa 7,90 0,13 0,91 Aksa Enerji 3,55 1,14 -6,58 Aksigorta 6,32 -3,07 3,78 Aksu Enerji 9,80 -6,67 -34,10 Alarko Carrıer 51,85 -9,27 -13,58 Alarko GMYO 14,07 -7,62 -7,33 Alarko Holding 5,57 -4,79 -6,39 Albaraka Türk 1,35 -4,93 -11,76 Alcatel Lucent Teletaş 19,60 -5,22 62,79 Alkim Kağıt 6,29 -2,93 12,72 Alkim Kimya 49,10 0,29 28,13 Altınyağ 0,74 -3,90 80,49 Altınyunus Çeşme 10,90 -3,20 9,11 Anadolu Cam 3,77 -2,84 -13,53 Anadolu Efes 21,94 -9,79 -4,94 Anadolu Grubu Holding 16,12 -1,29 -8,36 Anadolu Hayat Emek. 7,16 -3,50 4,68 Anadolu Isuzu 10,17 -5,48 -16,43 Anadolu Sigorta 4,84 0,00 10,00 Anel Elektrik 2,94 0,34 -8,41 Arçelik 18,58 -1,48 -10,84 ARD Bilişim Teknolojileri 13,42 -3,45 Arena Bilgisayar 10,21 -0,68 35,59 Armada Bilgisayar 17,85 -5,05 8,91 Arsan Tekstil 4,79 1,91 33,80 Artı Yatırım Holding 0,84 -5,62 3,70 Aselsan 27,50 -1,72 31,33 Aslan Çimento 34,48 -1,88 -13,71 Ata GMYO 3,65 -2,93 -19,43 Atakule GMYO 1,75 -7,89 -8,85 Atlantis Yatırım Holding 1,36 0,00 36,00 Atlas Yat. Ort. 1,30 -7,80 -9,72 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -4,61 4,02 Avrasya GMYO 1,51 -11,70 0,00 Avrasya Petrol ve Tur. 1,59 -8,09 -12,64 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,70 0,01 2,55 Avrupa Yatırım Holding 1,33 -4,32 -13,64 Ayen Enerji 3,09 -6,65 -10,95 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,42 -3,97 10,50 Aygaz 11,40 -3,47 -11,21 Bagfaş 14,50 -9,60 -13,79 Bak Ambalaj 6,14 -7,11 -16,46 Balatacılar Balatacılık 2,40 -9,77 93,55 Bantaş Ambalaj 2,64 -7,37 4,76 Banvit 18,36 -3,37 -1,13 Baştaş Başkent Çimento 2,86 -3,70 10,42 Batı Çimento 3,21 -4,75 -3,02 Batısöke Çimento 1,21 -7,63 -7,63 Bera Holding 3,46 -6,74 -10,13 Berkosan Yalıtım 2,48 -7,46 -9,49 Beşiktaş Futbol Yat. 2,52 0,00 2,86 Beyaz Filo 3,41 -2,01 7,91 Bilici Yatırım 7,35 1,38 68,19 Bim Mağazalar 48,04 0,46 2,96 Birko Mensucat 0,33 -2,94 6,45 Birlik Mensucat 1,17 -7,87 2,63 Bizim Mağazaları 8,96 -0,99 -19,79 Bolu Çimento 3,92 -2,73 -16,60 Bomonti Elektrik 1,30 -5,80 1,56 Borusan Mannesmann 9,89 -9,35 -13,62 Borusan Yat. Paz. 61,60 -9,35 -0,40 Bosch Fren Sistemleri 247,90 -3,95 -14,49 Bossa 9,08 -2,37 12,66 Brisa 8,86 -0,67 -6,83 Burçelik 6,09 -6,88 4,82 Burçelik Vana 14,94 -3,55 53,86 Bursa Çimento 3,39 -7,38 -15,32 Carrefoursa 5,28 -7,37 12,10 Ceo Event Medya 6,20 -7,46 -24,76 Coca Cola İçecek 45,10 -1,96 16,54 Cosmos Yat. Holding 2,26 -0,88 10,78 Credıtwest Faktorıng 2,25 -6,25 -21,87 Çelebi 80,00 -5,88 -21,65 Çelik Halat 8,73 -6,73 34,31 Çemaş Döküm 1,16 -4,92 -7,46 Çemtaş 6,35 -5,65 -23,31 Çimbeton 36,88 -5,92 -10,62 Çimentaş 13,58 -3,41 -9,47 Çimsa 9,05 0,00 -0,33 Çuhadaroğlu Metal 3,06 -4,97 -4,08 Dagi Giyim 2,66 -6,01 6,40 Dagi Yatırım Holding 2,81 -5,07 24,34 Dardanel 4,39 -8,35 15,83 Datagate Bilgisayar 7,44 -5,22 -4,74 Demısaş Döküm 3,64 -10,34 4,60 Denge Holding 1,23 -2,38 -10,22 Deniz GMYO 4,25 -6,39 -15,84 Denizli Cam 7,34 -3,42 -11,99 Derimod 7,60 -5,94 6,44 Derlüks Deri 3,18 -5,36 -22,06 Desa Deri 4,70 -8,56 3,52 Despec Bilgisayar 4,72 -5,98 11,32 Deva Holding 9,34 -6,13 3,89 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 -4,17 -11,54 Ditaş Doğan 11,54 -7,01 20,71 DO-CO 531,40 -2,50 -5,78 Doğan Burda 4,43 -8,28 -27,02 Doğan Holding 1,72 -5,49 -6,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 -5,26 9,09 Doğusan 1,94 -8,49 -6,73 Doğuş GMYO 5,64 -6,00 24,50 Doğuş Otomotiv 9,67 -4,54 1,58 Döktaş Dökümcülük 24,20 0,53 -23,53 Duran Doğan Basım 16,50 -5,06 17,52 Dyo Boya 4,48 -8,57 -8,57 Eczacıbaşı İlaç 3,82 -2,30 2,96 Eczacıbaşı Yatırım 12,00 3,54 18,69 Edip Gayrimenkul 1,83 -8,96 31,65 Ege Endüstri 667,50 -1,69 14,99 Ege Gübre 48,14 -6,25 -3,33 Ege Profil 12,17 -7,24 1,67 Ege Seramik 4,46 -1,11 20,22 Egeli & Co Tarım Girişim 0,33 -2,94 3,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 -5,88 23,08 Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 -5,88 60,00 Egeplast 14,55 4,23 16,40 Ekiz Kimya 1,18 -4,84 93,44 Emek Elektrik 1,65 -6,25 3,77 Eminiş Ambalaj 2,21 -5,96 45,39 Emlak Konut GMYO 1,39 -5,44 -4,79 Enerjisa Enerji 7,79 -1,52 5,41 Enka İnşaat 6,43 -1,68 0,16 Erbosan 20,50 -2,66 -17,93 Ereğli Demir Çelik 8,25 -3,51 -8,74 Ersu Gıda 3,06 -1,61 47,83 Escort Teknoloji 2,88 -2,04 107,19 Etiler Gıda 1,87 -8,78 -23,67 Euro Kapital Yat. Ort. 1,43 -8,92 -14,37 Euro Trend Yat. Ort. 1,15 -6,50 -8,00 Euro Yat. Ort. 1,13 -6,61 -4,24 Euro Yatırım Holding 1,32 -7,69 -12,00 Fenerbahçe Futbol 11,84 -2,47 -18,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,80 -7,99 -16,85 F-M İzmit Piston 43,80 -8,75 -12,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,39 -3,78 -3,90 Ford Otosan 78,00 1,50 10,09 Formet Çelik Kapı 2,20 -2,22 -26,67 Frigo Pak Gıda 9,68 -7,81 -25,31 Galatasaray Sportif 3,76 3,58 85,22 Garanti Bankası 9,50 -6,77 -14,72 Garanti Faktoring 3,86 -4,69 -0,26 Garanti Yat. Ort. 1,50 -6,25 38,89 Gedik Y. Men. Değ. 13,47 3,94 140,54 Gedik Yatırım Holding 19,99 2,41 159,95 Gediz Ambalaj 6,91 -4,56 2,22 Gentaş 2,37 -2,47 8,22 Gersan Elektrik 3,07 -6,40 -3,76 Global Men. Değ. 2,11 -7,86 12,23 Global Yat. Holding 3,50 -4,89 -28,13 Good-Year 4,37 -4,79 7,90 Göltaş Çimento 13,95 -6,25 -21,59 Gözde Girişim 3,70 -4,64 -28,02 GSD Denizcilik 2,35 -7,11 -8,20 GSD Holding 1,42 -6,58 -4,70 Gübre Fabrik. 17,05 -0,87 88,61 Güler Yat. Holding 1,59 -7,02 -21,67 Güneş Sigorta 2,45 -5,04 12,39 Halk GMYO 1,40 -4,76 14,75 Halk Sigorta 2,92 -9,88 47,47 Hatay Tekstil 9,25 -8,60 34,64 Hedef Girişim 2,26 -7,00 -13,41 Hektaş 9,63 -3,51 20,07 HUB Girişim 26,12 12,91 178,21 Hürriyet Gzt. 1,09 -3,54 -4,39 ICBC Turkey Bank 4,28 -6,35 -18,79 İdealist Danışmanlık 2,88 -5,26 -13,25 İdealist GMYO 2,93 -9,29 -4,25 İhlas Ev Aletleri 3,27 -9,92 4,47 İhlas Gayrimenkul 1,21 -6,20 0,83 İhlas Gazetecilik 3,99 -0,25 -41,41 İhlas Holding 0,73 -6,41 -19,78 İhlas Yayın Holding 1,06 -7,83 3,92 İndeks Bilgisayar 10,60 -2,57 9,28 Info Yatırım 9,20 3,37 İntema 10,00 5,04 7,99 İpek Doğal Enerji 9,32 -4,41 20,73 İskenderun Demir Çelik 7,10 -1,93 -11,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA