Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|-1,83
|-17,44
|Acıpayam Selüloz
|3,84
|-1,03
|20,20
|Adana Çimento (A)
|6,64
|-0,15
|9,75
|Adana Çimento (B)
|4,63
|0,00
|12,65
|Adana Çimento (C)
|1,14
|-0,87
|-19,15
|Adel Kalemcilik
|10,91
|2,25
|-0,82
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,94
|1,08
|-59,83
|Afyon Çimento
|4,10
|0,49
|-10,68
|Ak Enerji
|0,52
|0,00
|-17,46
|Akbank
|7,66
|-0,52
|30,16
|Akçansa
|6,87
|1,03
|5,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,40
|-1,41
|-30,35
|Akfen GMYO
|1,56
|-1,89
|-5,45
|Akın Tekstil
|8,62
|-0,58
|-4,91
|Akiş GMYO
|2,27
|2,71
|-0,39
|Akmerkez GMYO
|19,21
|-1,13
|24,51
|Aksa
|9,16
|0,22
|38,07
|Aksa Enerji
|2,46
|-0,40
|-8,21
|Aksigorta
|4,49
|-1,10
|43,02
|Aksu Enerji
|8,60
|-0,23
|11,40
|Alarko Carrıer
|35,86
|0,34
|-8,89
|Alarko GMYO
|41,86
|-0,90
|-0,86
|Alarko Holding
|3,28
|1,55
|68,18
|Albaraka Türk
|1,21
|0,83
|-0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,84
|-0,29
|18,75
|Alkim Kağıt
|3,72
|-0,27
|3,50
|Alkim Kimya
|27,88
|-0,29
|29,43
|Altınyağ
|0,40
|0,00
|-9,09
|Altınyunus Çeşme
|2,86
|-0,69
|-7,78
|Anadolu Cam
|2,87
|1,41
|11,90
|Anadolu Efes
|21,20
|3,62
|5,61
|Anadolu Grubu Holding
|11,45
|-1,12
|12,98
|Anadolu Hayat Emek.
|5,04
|0,00
|-11,49
|Anadolu Isuzu
|7,62
|-4,39
|23,30
|Anadolu Sigorta
|4,24
|-0,24
|8,01
|Anel Elektrik
|1,80
|0,00
|11,11
|Arçelik
|20,82
|2,46
|31,86
|Arena Bilgisayar
|3,82
|0,00
|-13,38
|Armada Bilgisayar
|9,84
|-1,40
|5,92
|Arsan Tekstil
|1,94
|-0,51
|19,75
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|1,14
|2,30
|Aselsan
|18,50
|1,04
|-22,96
|Aslan Çimento
|25,04
|-0,48
|-11,08
|Ata GMYO
|3,92
|0,26
|-2,24
|Atakule GMYO
|1,13
|-0,88
|-14,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,38
|0,00
|111,11
|Atlas Yat. Ort.
|0,81
|-1,22
|-5,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,67
|-0,80
|17,18
|Avrasya GMYO
|1,30
|0,00
|47,73
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,19
|1,71
|10,19
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.272,20
|0,01
|2,08
|Avrupa Yatırım Holding
|1,84
|-1,60
|-24,28
|Ayen Enerji
|2,36
|-2,07
|0,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,70
|-1,16
|23,61
|Aygaz
|10,15
|3,36
|2,07
|Bagfaş
|6,88
|-1,43
|42,74
|Bak Ambalaj
|5,33
|-2,02
|13,21
|Balatacılar Balatacılık
|0,29
|0,00
|-12,12
|Bantaş Ambalaj
|1,51
|-0,66
|20,32
|Banvit
|15,85
|-1,61
|46,90
|Baştaş Başkent Çimento
|1,78
|0,00
|-11,88
|Batı Çimento
|2,46
|0,00
|2,07
|Batısöke Çimento
|0,93
|1,09
|-14,68
|Bera Holding
|1,80
|-1,10
|-12,62
|Berkosan Yalıtım
|1,62
|-0,61
|-10,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|-0,67
|-8,64
|Beyaz Filo
|3,09
|-1,90
|13,19
|Bilici Yatırım
|2,01
|-1,47
|58,95
|Bim Mağazalar
|47,40
|2,16
|10,65
|Birko Mensucat
|0,25
|0,00
|-16,67
|Birlik Mensucat
|0,72
|-1,37
|-38,46
|Bizim Mağazaları
|7,46
|5,52
|9,71
|Bolu Çimento
|2,53
|-0,39
|-26,24
|Bomonti Elektrik
|0,87
|0,00
|81,25
|Borusan Mannesmann
|8,47
|0,00
|20,84
|Borusan Yat. Paz.
|37,36
|-0,48
|3,12
|Bosch Fren Sistemleri
|163,00
|0,80
|6,69
|Bossa
|4,20
|0,24
|-0,10
|Boyner Perakende Yat.
|7,98
|0,38
|102,54
|Brisa
|5,92
|0,85
|-6,48
|Burçelik
|3,60
|-4,00
|12,15
|Burçelik Vana
|1,82
|7,69
|22,97
|Bursa Çimento
|4,48
|1,59
|1,82
|Carrefoursa
|3,19
|-1,54
|-8,33
|Ceo Event Medya
|5,83
|-0,68
|Coca Cola İçecek
|33,56
|-0,71
|13,51
|Cosmos Yat. Holding
|1,04
|1,96
|7,22
|Credıtwest Faktorıng
|1,21
|-1,63
|16,35
|Çelebi
|93,95
|3,02
|61,02
|Çelik Halat
|4,04
|-0,98
|-25,23
|Çemaş Döküm
|0,71
|-1,39
|-6,58
|Çemtaş
|6,00
|-0,66
|0,61
|Çimbeton
|27,20
|0,74
|-4,90
|Çimentaş
|17,80
|0,34
|40,16
|Çimsa
|6,58
|0,46
|-12,85
|Çuhadaroğlu Metal
|1,97
|0,00
|10,67
|Dagi Giyim
|1,42
|0,71
|14,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,36
|1,49
|34,65
|Dardanel
|0,91
|1,11
|-17,27
|Datagate Bilgisayar
|6,15
|-1,91
|43,69
|Demısaş Döküm
|2,73
|-0,73
|18,82
|Denge Holding
|1,52
|-2,56
|31,03
|Deniz GMYO
|3,14
|0,00
|3,29
|Denizbank
|20,98
|0,87
|9,84
|Denizli Cam
|9,80
|0,10
|-14,93
|Derimod
|14,00
|-3,65
|61,48
|Derlüks Deri
|2,13
|3,40
|Desa Deri
|2,44
|-0,81
|41,04
|Despec Bilgisayar
|2,92
|-1,02
|6,90
|Deva Holding
|5,86
|0,00
|78,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|2,78
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,30
|-0,19
|3,54
|DO-CO
|539,60
|1,12
|13,86
|Doğan Burda
|2,98
|-1,32
|-1,00
|Doğan Holding
|1,18
|0,00
|26,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,99
|0,00
|-18,85
|Doğusan
|1,45
|-2,03
|-33,01
|Doğuş GMYO
|2,29
|1,33
|8,53
|Doğuş Otomotiv
|5,15
|-1,15
|18,66
|Döktaş Dökümcülük
|22,96
|-0,09
|181,72
|Duran Doğan Basım
|7,18
|3,01
|40,78
|Dyo Boya
|3,04
|-0,65
|4,83
|Eczacıbaşı İlaç
|2,42
|0,00
|-0,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|6,14
|-0,49
|-4,10
|Edip Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-5,19
|Ege Endüstri
|546,00
|-1,07
|75,48
|Ege Gübre
|27,26
|-0,22
|31,78
|Ege Profil
|9,04
|-0,33
|4,70
|Ege Seramik
|2,89
|-0,34
|-2,40
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,26
|4,00
|8,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,50
|-8,33
|43,23
|Ekiz Kimya
|0,31
|0,00
|-6,06
|Emek Elektrik
|0,84
|-2,33
|-14,29
|Eminiş Ambalaj
|0,90
|0,00
|-23,08
|Emlak Konut GMYO
|1,28
|0,00
|-12,13
|Enerjisa Enerji
|6,25
|-0,64
|32,74
|Enka İnşaat
|5,80
|0,17
|30,51
|Erbosan
|14,75
|0,07
|-2,99
|Ereğli Demir Çelik
|7,73
|0,78
|26,68
|Ersu Gıda
|0,99
|-1,00
|7,61
|Escort Teknoloji
|0,71
|-1,39
|-6,58
|Etiler Gıda
|2,21
|5,74
|3,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,99
|1,02
|39,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,71
|0,00
|10,94
|Euro Yat. Ort.
|0,73
|4,29
|15,87
|Euro Yatırım Holding
|2,25
|-1,75
|309,09
|Fenerbahçe Futbol
|7,50
|-0,66
|8,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,92
|-1,02
|9,77
|F-M İzmit Piston
|15,63
|-0,38
|1,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,32
|-3,77
|115,72
|Ford Otosan
|63,50
|1,60
|33,66
|Formet Çelik Kapı
|4,32
|-1,82
|240,16
|Frigo Pak Gıda
|4,70
|4,44
|176,47
|Galatasaray Sportif
|1,46
|0,69
|17,74
|Garanti Bankası
|9,90
|0,71
|24,37
|Garanti Faktoring
|2,68
|1,13
|35,35
|Garanti Yat. Ort.
|0,62
|-1,59
|-15,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,65
|1,96
|19,54
|Gedik Yatırım Holding
|3,04
|3,05
|29,36
|Gediz Ambalaj
|5,34
|0,19
|32,04
|Gentaş
|1,38
|0,00
|0,54
|Gersan Elektrik
|2,36
|7,76
|-3,29
|Global Men. Değ.
|0,80
|14,29
|70,21
|Global Yat. Holding
|3,11
|0,00
|4,01
|Good-Year
|2,58
|-0,39
|-22,25
|Göltaş Çimento
|11,14
|-0,71
|-10,38
|Gözde Girişim
|2,81
|-0,71
|5,24
|GSD Denizcilik
|1,51
|0,67
|31,30
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|3,01
|-1,63
|1,69
|Güler Yat. Holding
|1,35
|2,27
|26,17
|Güneş Sigorta
|1,07
|-0,93
|-23,69
|Halk GMYO
|0,87
|0,00
|35,24
|Halk Sigorta
|0,93
|0,00
|5,38
|Hatay Tekstil
|3,93
|-1,26
|13,97
|Hedef Girişim
|1,50
|1,35
|29,31
|Hektaş
|13,12
|-1,50
|41,53
|HUB Girişim
|2,89
|-1,37
|53,72
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,00
|-19,35
|ICBC Turkey Bank
|3,53
|-0,28
|-28,40
|İdealist Danışmanlık
|8,43
|2,18
|-21,94
|İdealist GMYO
|2,65
|19,91
|62,58
|İhlas Ev Aletleri
|1,19
|-5,56
|264,33
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|5,56
|1,11
|İhlas Gazetecilik
|1,83
|-1,08
|200,00
|İhlas Holding
|0,47
|9,30
|46,87
|İhlas Yayın Holding
|0,58
|3,57
|75,76
|İndeks Bilgisayar
|7,52
|-0,27
|35,04
|Info Yatırım
|3,37
|0,60
|227,18
|İntema
|6,75
|-1,03
|12,56
|İpek Doğal Enerji
|4,93
|0,20
|-8,19
|İskenderun Demir Çelik
|6,85
|1,18
|46,10
(Sürecek)
Kaynak: AA