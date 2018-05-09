Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 0,99 -2,94 -23,26
Acıpayam Selüloz 2,32 -2,11 -12,45
Adana Çimento (A) 6,82 0,74 13,67
Adana Çimento (B) 4,75 -0,21 12,56
Adana Çimento (C) 1,07 -2,73 27,38
Adel Kalemcilik 15,71 -2,24 -4,56
Adese Alışveriş Ticaret 2,06 -3,29 3,52
Afyon Çimento 5,69 -1,22 -26,86
Ak Enerji 0,76 1,33 -16,48
Akbank 8,35 2,20 -11,58
Akçansa 9,99 0,50 -2,41
Akdenız Güvenlık Hız. 3,37 -1,46 -43,17
Akfen GMYO 1,84 -3,16 -23,65
Akın Tekstil 8,76 -2,01 -37,92
Akiş GMYO 3,25 0,00 3,83
Akmerkez GMYO 18,15 -0,60 -11,29
Aksa 11,96 7,55 -0,20
Aksa Enerji 3,82 -1,04 -7,51
Aksigorta 4,28 2,15 41,12
Aksu Enerji 6,22 0,48 17,37
Alarko Carrıer 52,20 -0,85 -13,79
Alarko GMYO 42,58 0,09 -16,26
Alarko Holding 5,39 -0,19 -25,76
Albaraka Türk 1,43 2,14 -4,89
Alcatel Lucent Teletaş 5,59 -1,41 -29,95
Alkim Kağıt 3,10 -3,13 -33,13
Alkim Kimya 19,88 -5,33 -16,15
Altınyağ 0,77 -2,53 -35,63
Altınyunus Çeşme 4,99 2,89 -1,19
Anadolu Cam 2,75 0,36 4,56
Anadolu Efes 24,52 -0,33 1,32
Anadolu Grubu Holding 19,99 -0,05 -15,65
Anadolu Hayat Emek. 7,60 -0,65 -2,77
Anadolu Isuzu 10,40 7,11 14,29
Anadolu Sigorta 4,14 -2,36 37,49
Anel Elektrik 2,53 -1,56 -32,89
Anel Telekom 0,46 4,55 -8,00
Arçelik 17,04 2,65 -17,96
Arena Bilgisayar 4,24 -0,93 0,24
Armada Bilgisayar 6,27 -3,98 -7,52
Arsan Tekstil 2,10 2,94 20,00
Artı Yatırım Holding 1,69 -7,14 79,79
Aselsan 23,38 1,04 -26,48
Aslan Çimento 33,04 1,16 -13,51
Ata GMYO 3,63 -0,82 -24,22
Atakule GMYO 2,00 3,09 -2,44
Atlantik Petrol Ürünleri 1,04 -4,59 -25,18
Atlantis Yatırım Holding 0,57 -6,56 16,33
Atlas Yat. Ort. 0,93 -3,12 -5,10
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,58 -0,11 -0,70
Avrasya GMYO 1,21 -2,42 -23,42
Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 -3,91 -26,79
Avrupa Yatırım Holding 2,21 -7,14 20,77
Ayen Enerji 4,04 -0,74 -16,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,84 5,14 8,24
Aygaz 12,04 0,75 -16,94
Bagfaş 7,46 0,67 -28,95
Bak Ambalaj 7,21 -0,83 40,27
Balatacılar Balatacılık 0,47 0,00 -16,07
Bantaş Ambalaj 2,36 -0,84 -42,30
Banvit 14,36 1,41 -32,96
Baştaş Başkent Çimento 2,64 -1,49 7,32
Batı Çimento 6,46 1,10 -34,62
Batısöke Çimento 1,35 -2,88 -24,16
Bera Holding 2,07 -2,36 -33,23
Berkosan Yalıtım 2,53 0,80 13,45
Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 -2,06 -41,81
Beyaz Filo 22,50 -10,00 -69,57
Bilici Yatırım 1,76 -1,12 14,99
Bim Mağazalar 69,30 0,95 -11,27
Bimeks 0,13 18,18 -53,57
Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20
Birlik Mensucat 1,26 4,13 -10,64
Bizim Mağazaları 7,16 -0,83 -7,01
Bolu Çimento 6,79 -0,73 26,21
Bomonti Elektrik 0,73 -3,95 -32,41
Borusan Mannesmann 11,41 -0,17 -2,81
Borusan Yat. Paz. 35,20 -1,40 -18,42
Bosch Fren Sistemleri 153,70 0,13 -16,09
Bossa 6,10 0,83 50,62
Boyner Perakende Yat. 8,24 3,00 -10,24
Brisa 6,25 -0,32 -14,03
Burçelik 3,06 -2,86 -20,52
Burçelik Vana 1,48 -0,67 -15,43
Bursa Çimento 5,29 0,57 0,76
Carrefoursa 4,89 -0,41 -12,37
Coca Cola İçecek 35,02 -0,45 2,34
Cosmos Yat. Holding 1,12 1,82 -4,27
Credıtwest Faktorıng 1,38 0,73 1,47
Çelebi 33,98 0,59 -0,27
Çelik Halat 7,26 -1,09 94,13
Çemaş Döküm 1,55 -4,91 -16,22
Çemtaş 5,00 1,01 22,55
Çimbeton 33,40 -0,54 -9,53
Çimentaş 10,13 -1,84 -12,60
Çimsa 11,43 0,09 -13,37
Çuhadaroğlu Metal 2,15 -1,83 -26,62
Dagi Giyim 1,45 -6,45 -36,12
Dagi Yatırım Holding 1,26 0,80 -11,89
Dardanel 1,50 0,67 -23,08
Datagate Bilgisayar 7,05 -6,00 -32,66
Demısaş Döküm 2,71 -1,45 48,09
Denge Holding 2,67 -0,74 41,12
Deniz GMYO 3,10 -1,59 14,81
Denizbank 5,73 -3,70 56,13
Denizli Cam 10,19 -2,58 -14,15
Derimod 8,43 0,00 12,25
Desa Deri 1,07 -2,73 5,94
Despec Bilgisayar 2,94 -0,34 -18,11
Deva Holding 3,97 0,76 -9,36
Diriteks Diriliş Tekstil 1,09 0,00 -6,84
Ditaş Doğan 5,63 3,11 -6,11
DO-CO 270,80 -1,53 28,83
Doğan Burda 3,15 -2,17 -5,12
Doğan Gazetecilik 5,04 -3,63 82,61
Doğan Holding 0,95 -2,06 9,20
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 -3,59 -40,93
Doğusan 3,31 1,85 126,71
Doğuş GMYO 2,85 1,42 -12,04
Doğuş Otomotiv 7,49 0,94 -9,10
Döktaş Dökümcülük 11,30 0,09 2,73
Duran Doğan Basım 5,72 -1,21 51,72
Dyo Boya 4,96 3,98 -34,82
Eczacıbaşı İlaç 3,76 0,80 -14,74
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,16 0,47 0,47
Eczacıbaşı Yatırım 9,51 -0,42 -12,91
Edip Gayrimenkul 0,91 0,00 -22,88
Ege Endüstri 321,30 1,01 7,13
Ege Gübre 25,80 3,61 1,09
Ege Profil 9,84 2,39 -1,40
Ege Seramik 3,16 -0,63 -31,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 1,89 -21,74
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,46 -2,13 -2,13
Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00
Egeplast 6,84 -1,01 46,15
Ekiz Kimya 0,47 2,17 -17,54
Emek Elektrik 1,22 -6,15 -23,27
Eminiş Ambalaj 3,44 1,47 -25,86
Emlak Konut GMYO 2,48 0,81 -11,74
Enerjisa Enerji 6,61 -1,49
Enka İnşaat 4,91 2,08 -16,69
Erbosan 71,30 0,42 -14,41
Ereğli Demir Çelik 10,53 2,13 5,09
Ersu Gıda 0,94 -2,08 -28,24
Escort Teknoloji 0,65 -1,52 -48,41
Etiler Gıda 3,84 -1,54 -18,12
Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 -1,25 -30,09
Euro Trend Yat. Ort. 0,67 -2,90 -30,21
Euro Yat. Ort. 0,63 -3,08 -26,74
Euro Yatırım Holding 0,64 8,47 4,92
Fenerbahçe Futbol 34,44 0,06 0,41
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,90 -5,61 -50,04
F-M İzmit Piston 14,10 -1,81 12,54
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,52 -0,56 -28,46
Ford Otosan 56,25 -0,97 -3,09
Frigo Pak Gıda 1,52 8,57 60,00
Galatasaray Sportif 2,28 0,44 8,70
Garanti Bankası 9,11 2,36 -11,35
Garanti Faktoring 2,36 -0,42 -27,61
Garanti Yat. Ort. 0,67 0,00 -10,67
Gedik Girişim 1,22 -2,40 2,52
Gedik Y. Men. Değ. 2,65 -0,38 5,16
Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52
Gediz Ambalaj 6,84 -4,74 -5,39
Gentaş 1,56 1,96 -7,14
Gersan Elektrik 4,13 3,25 -12,31
Global Men. Değ. 0,58 0,00 28,89
Global Yat. Holding 3,71 -1,07 2,77
Good-Year 3,42 -1,16 -19,53
Göltaş Çimento 48,86 -0,85 -25,18
Gözde Girişim 3,83 -6,36 -32,33
GSD Denizcilik 1,26 0,00 -6,67
GSD Holding 0,85 1,19 18,06
Gübre Fabrik. 3,32 -1,19 -21,51
Güler Yat. Holding 1,74 0,58 50,00
Güneş Sigorta 1,49 2,05 -9,70
Halk GMYO 0,84 1,20 -12,05
Halk Sigorta 1,38 -0,72 -14,81
Hatay Tekstil 3,90 -2,74 -21,53
Hedef Girişim 1,71 -3,39 -29,92
Hektaş 9,95 -0,70 42,14
Hürriyet Gzt. 1,33 -5,00 -0,75
ICBC Turkey Bank 6,06 9,39 32,89
İdealist GMYO 2,21 -3,49 8,33
İhlas Ev Aletleri 0,35 -7,89 -31,37
İhlas Gayrimenkul 1,20 0,00 -38,78
İhlas Gazetecilik 0,83 -2,35 -29,66
İhlas Holding 0,35 -7,89 -33,96
İhlas Yayın Holding 0,37 -5,13 -27,45
İndeks Bilgisayar 10,85 0,00 -5,65
Info Yatırım 1,04 -2,80 -11,86
İntema 23,74 -2,55 -2,47
İpek Doğal Enerji 4,48 1,13 -16,57
İskenderun Demir Çelik 8,06 2,03 52,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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