Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 0,99 -2,94 -23,26 Acıpayam Selüloz 2,32 -2,11 -12,45 Adana Çimento (A) 6,82 0,74 13,67 Adana Çimento (B) 4,75 -0,21 12,56 Adana Çimento (C) 1,07 -2,73 27,38 Adel Kalemcilik 15,71 -2,24 -4,56 Adese Alışveriş Ticaret 2,06 -3,29 3,52 Afyon Çimento 5,69 -1,22 -26,86 Ak Enerji 0,76 1,33 -16,48 Akbank 8,35 2,20 -11,58 Akçansa 9,99 0,50 -2,41 Akdenız Güvenlık Hız. 3,37 -1,46 -43,17 Akfen GMYO 1,84 -3,16 -23,65 Akın Tekstil 8,76 -2,01 -37,92 Akiş GMYO 3,25 0,00 3,83 Akmerkez GMYO 18,15 -0,60 -11,29 Aksa 11,96 7,55 -0,20 Aksa Enerji 3,82 -1,04 -7,51 Aksigorta 4,28 2,15 41,12 Aksu Enerji 6,22 0,48 17,37 Alarko Carrıer 52,20 -0,85 -13,79 Alarko GMYO 42,58 0,09 -16,26 Alarko Holding 5,39 -0,19 -25,76 Albaraka Türk 1,43 2,14 -4,89 Alcatel Lucent Teletaş 5,59 -1,41 -29,95 Alkim Kağıt 3,10 -3,13 -33,13 Alkim Kimya 19,88 -5,33 -16,15 Altınyağ 0,77 -2,53 -35,63 Altınyunus Çeşme 4,99 2,89 -1,19 Anadolu Cam 2,75 0,36 4,56 Anadolu Efes 24,52 -0,33 1,32 Anadolu Grubu Holding 19,99 -0,05 -15,65 Anadolu Hayat Emek. 7,60 -0,65 -2,77 Anadolu Isuzu 10,40 7,11 14,29 Anadolu Sigorta 4,14 -2,36 37,49 Anel Elektrik 2,53 -1,56 -32,89 Anel Telekom 0,46 4,55 -8,00 Arçelik 17,04 2,65 -17,96 Arena Bilgisayar 4,24 -0,93 0,24 Armada Bilgisayar 6,27 -3,98 -7,52 Arsan Tekstil 2,10 2,94 20,00 Artı Yatırım Holding 1,69 -7,14 79,79 Aselsan 23,38 1,04 -26,48 Aslan Çimento 33,04 1,16 -13,51 Ata GMYO 3,63 -0,82 -24,22 Atakule GMYO 2,00 3,09 -2,44 Atlantik Petrol Ürünleri 1,04 -4,59 -25,18 Atlantis Yatırım Holding 0,57 -6,56 16,33 Atlas Yat. Ort. 0,93 -3,12 -5,10 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,58 -0,11 -0,70 Avrasya GMYO 1,21 -2,42 -23,42 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 -3,91 -26,79 Avrupa Yatırım Holding 2,21 -7,14 20,77 Ayen Enerji 4,04 -0,74 -16,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,84 5,14 8,24 Aygaz 12,04 0,75 -16,94 Bagfaş 7,46 0,67 -28,95 Bak Ambalaj 7,21 -0,83 40,27 Balatacılar Balatacılık 0,47 0,00 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,36 -0,84 -42,30 Banvit 14,36 1,41 -32,96 Baştaş Başkent Çimento 2,64 -1,49 7,32 Batı Çimento 6,46 1,10 -34,62 Batısöke Çimento 1,35 -2,88 -24,16 Bera Holding 2,07 -2,36 -33,23 Berkosan Yalıtım 2,53 0,80 13,45 Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 -2,06 -41,81 Beyaz Filo 22,50 -10,00 -69,57 Bilici Yatırım 1,76 -1,12 14,99 Bim Mağazalar 69,30 0,95 -11,27 Bimeks 0,13 18,18 -53,57 Birko Mensucat 0,36 0,00 -12,20 Birlik Mensucat 1,26 4,13 -10,64 Bizim Mağazaları 7,16 -0,83 -7,01 Bolu Çimento 6,79 -0,73 26,21 Bomonti Elektrik 0,73 -3,95 -32,41 Borusan Mannesmann 11,41 -0,17 -2,81 Borusan Yat. Paz. 35,20 -1,40 -18,42 Bosch Fren Sistemleri 153,70 0,13 -16,09 Bossa 6,10 0,83 50,62 Boyner Perakende Yat. 8,24 3,00 -10,24 Brisa 6,25 -0,32 -14,03 Burçelik 3,06 -2,86 -20,52 Burçelik Vana 1,48 -0,67 -15,43 Bursa Çimento 5,29 0,57 0,76 Carrefoursa 4,89 -0,41 -12,37 Coca Cola İçecek 35,02 -0,45 2,34 Cosmos Yat. Holding 1,12 1,82 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,38 0,73 1,47 Çelebi 33,98 0,59 -0,27 Çelik Halat 7,26 -1,09 94,13 Çemaş Döküm 1,55 -4,91 -16,22 Çemtaş 5,00 1,01 22,55 Çimbeton 33,40 -0,54 -9,53 Çimentaş 10,13 -1,84 -12,60 Çimsa 11,43 0,09 -13,37 Çuhadaroğlu Metal 2,15 -1,83 -26,62 Dagi Giyim 1,45 -6,45 -36,12 Dagi Yatırım Holding 1,26 0,80 -11,89 Dardanel 1,50 0,67 -23,08 Datagate Bilgisayar 7,05 -6,00 -32,66 Demısaş Döküm 2,71 -1,45 48,09 Denge Holding 2,67 -0,74 41,12 Deniz GMYO 3,10 -1,59 14,81 Denizbank 5,73 -3,70 56,13 Denizli Cam 10,19 -2,58 -14,15 Derimod 8,43 0,00 12,25 Desa Deri 1,07 -2,73 5,94 Despec Bilgisayar 2,94 -0,34 -18,11 Deva Holding 3,97 0,76 -9,36 Diriteks Diriliş Tekstil 1,09 0,00 -6,84 Ditaş Doğan 5,63 3,11 -6,11 DO-CO 270,80 -1,53 28,83 Doğan Burda 3,15 -2,17 -5,12 Doğan Gazetecilik 5,04 -3,63 82,61 Doğan Holding 0,95 -2,06 9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 -3,59 -40,93 Doğusan 3,31 1,85 126,71 Doğuş GMYO 2,85 1,42 -12,04 Doğuş Otomotiv 7,49 0,94 -9,10 Döktaş Dökümcülük 11,30 0,09 2,73 Duran Doğan Basım 5,72 -1,21 51,72 Dyo Boya 4,96 3,98 -34,82 Eczacıbaşı İlaç 3,76 0,80 -14,74 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,16 0,47 0,47 Eczacıbaşı Yatırım 9,51 -0,42 -12,91 Edip Gayrimenkul 0,91 0,00 -22,88 Ege Endüstri 321,30 1,01 7,13 Ege Gübre 25,80 3,61 1,09 Ege Profil 9,84 2,39 -1,40 Ege Seramik 3,16 -0,63 -31,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 1,89 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,46 -2,13 -2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 -7,14 -35,00 Egeplast 6,84 -1,01 46,15 Ekiz Kimya 0,47 2,17 -17,54 Emek Elektrik 1,22 -6,15 -23,27 Eminiş Ambalaj 3,44 1,47 -25,86 Emlak Konut GMYO 2,48 0,81 -11,74 Enerjisa Enerji 6,61 -1,49 Enka İnşaat 4,91 2,08 -16,69 Erbosan 71,30 0,42 -14,41 Ereğli Demir Çelik 10,53 2,13 5,09 Ersu Gıda 0,94 -2,08 -28,24 Escort Teknoloji 0,65 -1,52 -48,41 Etiler Gıda 3,84 -1,54 -18,12 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 -1,25 -30,09 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 -2,90 -30,21 Euro Yat. Ort. 0,63 -3,08 -26,74 Euro Yatırım Holding 0,64 8,47 4,92 Fenerbahçe Futbol 34,44 0,06 0,41 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,90 -5,61 -50,04 F-M İzmit Piston 14,10 -1,81 12,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,52 -0,56 -28,46 Ford Otosan 56,25 -0,97 -3,09 Frigo Pak Gıda 1,52 8,57 60,00 Galatasaray Sportif 2,28 0,44 8,70 Garanti Bankası 9,11 2,36 -11,35 Garanti Faktoring 2,36 -0,42 -27,61 Garanti Yat. Ort. 0,67 0,00 -10,67 Gedik Girişim 1,22 -2,40 2,52 Gedik Y. Men. Değ. 2,65 -0,38 5,16 Gedik Yatırım Holding 1,47 0,00 6,52 Gediz Ambalaj 6,84 -4,74 -5,39 Gentaş 1,56 1,96 -7,14 Gersan Elektrik 4,13 3,25 -12,31 Global Men. Değ. 0,58 0,00 28,89 Global Yat. Holding 3,71 -1,07 2,77 Good-Year 3,42 -1,16 -19,53 Göltaş Çimento 48,86 -0,85 -25,18 Gözde Girişim 3,83 -6,36 -32,33 GSD Denizcilik 1,26 0,00 -6,67 GSD Holding 0,85 1,19 18,06 Gübre Fabrik. 3,32 -1,19 -21,51 Güler Yat. Holding 1,74 0,58 50,00 Güneş Sigorta 1,49 2,05 -9,70 Halk GMYO 0,84 1,20 -12,05 Halk Sigorta 1,38 -0,72 -14,81 Hatay Tekstil 3,90 -2,74 -21,53 Hedef Girişim 1,71 -3,39 -29,92 Hektaş 9,95 -0,70 42,14 Hürriyet Gzt. 1,33 -5,00 -0,75 ICBC Turkey Bank 6,06 9,39 32,89 İdealist GMYO 2,21 -3,49 8,33 İhlas Ev Aletleri 0,35 -7,89 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,20 0,00 -38,78 İhlas Gazetecilik 0,83 -2,35 -29,66 İhlas Holding 0,35 -7,89 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,37 -5,13 -27,45 İndeks Bilgisayar 10,85 0,00 -5,65 Info Yatırım 1,04 -2,80 -11,86 İntema 23,74 -2,55 -2,47 İpek Doğal Enerji 4,48 1,13 -16,57 İskenderun Demir Çelik 8,06 2,03 52,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)