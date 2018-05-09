Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|0,99
|-2,94
|-23,26
|Acıpayam Selüloz
|2,32
|-2,11
|-12,45
|Adana Çimento (A)
|6,82
|0,74
|13,67
|Adana Çimento (B)
|4,75
|-0,21
|12,56
|Adana Çimento (C)
|1,07
|-2,73
|27,38
|Adel Kalemcilik
|15,71
|-2,24
|-4,56
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,06
|-3,29
|3,52
|Afyon Çimento
|5,69
|-1,22
|-26,86
|Ak Enerji
|0,76
|1,33
|-16,48
|Akbank
|8,35
|2,20
|-11,58
|Akçansa
|9,99
|0,50
|-2,41
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,37
|-1,46
|-43,17
|Akfen GMYO
|1,84
|-3,16
|-23,65
|Akın Tekstil
|8,76
|-2,01
|-37,92
|Akiş GMYO
|3,25
|0,00
|3,83
|Akmerkez GMYO
|18,15
|-0,60
|-11,29
|Aksa
|11,96
|7,55
|-0,20
|Aksa Enerji
|3,82
|-1,04
|-7,51
|Aksigorta
|4,28
|2,15
|41,12
|Aksu Enerji
|6,22
|0,48
|17,37
|Alarko Carrıer
|52,20
|-0,85
|-13,79
|Alarko GMYO
|42,58
|0,09
|-16,26
|Alarko Holding
|5,39
|-0,19
|-25,76
|Albaraka Türk
|1,43
|2,14
|-4,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|5,59
|-1,41
|-29,95
|Alkim Kağıt
|3,10
|-3,13
|-33,13
|Alkim Kimya
|19,88
|-5,33
|-16,15
|Altınyağ
|0,77
|-2,53
|-35,63
|Altınyunus Çeşme
|4,99
|2,89
|-1,19
|Anadolu Cam
|2,75
|0,36
|4,56
|Anadolu Efes
|24,52
|-0,33
|1,32
|Anadolu Grubu Holding
|19,99
|-0,05
|-15,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,60
|-0,65
|-2,77
|Anadolu Isuzu
|10,40
|7,11
|14,29
|Anadolu Sigorta
|4,14
|-2,36
|37,49
|Anel Elektrik
|2,53
|-1,56
|-32,89
|Anel Telekom
|0,46
|4,55
|-8,00
|Arçelik
|17,04
|2,65
|-17,96
|Arena Bilgisayar
|4,24
|-0,93
|0,24
|Armada Bilgisayar
|6,27
|-3,98
|-7,52
|Arsan Tekstil
|2,10
|2,94
|20,00
|Artı Yatırım Holding
|1,69
|-7,14
|79,79
|Aselsan
|23,38
|1,04
|-26,48
|Aslan Çimento
|33,04
|1,16
|-13,51
|Ata GMYO
|3,63
|-0,82
|-24,22
|Atakule GMYO
|2,00
|3,09
|-2,44
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,04
|-4,59
|-25,18
|Atlantis Yatırım Holding
|0,57
|-6,56
|16,33
|Atlas Yat. Ort.
|0,93
|-3,12
|-5,10
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,58
|-0,11
|-0,70
|Avrasya GMYO
|1,21
|-2,42
|-23,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,23
|-3,91
|-26,79
|Avrupa Yatırım Holding
|2,21
|-7,14
|20,77
|Ayen Enerji
|4,04
|-0,74
|-16,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,84
|5,14
|8,24
|Aygaz
|12,04
|0,75
|-16,94
|Bagfaş
|7,46
|0,67
|-28,95
|Bak Ambalaj
|7,21
|-0,83
|40,27
|Balatacılar Balatacılık
|0,47
|0,00
|-16,07
|Bantaş Ambalaj
|2,36
|-0,84
|-42,30
|Banvit
|14,36
|1,41
|-32,96
|Baştaş Başkent Çimento
|2,64
|-1,49
|7,32
|Batı Çimento
|6,46
|1,10
|-34,62
|Batısöke Çimento
|1,35
|-2,88
|-24,16
|Bera Holding
|2,07
|-2,36
|-33,23
|Berkosan Yalıtım
|2,53
|0,80
|13,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,38
|-2,06
|-41,81
|Beyaz Filo
|22,50
|-10,00
|-69,57
|Bilici Yatırım
|1,76
|-1,12
|14,99
|Bim Mağazalar
|69,30
|0,95
|-11,27
|Bimeks
|0,13
|18,18
|-53,57
|Birko Mensucat
|0,36
|0,00
|-12,20
|Birlik Mensucat
|1,26
|4,13
|-10,64
|Bizim Mağazaları
|7,16
|-0,83
|-7,01
|Bolu Çimento
|6,79
|-0,73
|26,21
|Bomonti Elektrik
|0,73
|-3,95
|-32,41
|Borusan Mannesmann
|11,41
|-0,17
|-2,81
|Borusan Yat. Paz.
|35,20
|-1,40
|-18,42
|Bosch Fren Sistemleri
|153,70
|0,13
|-16,09
|Bossa
|6,10
|0,83
|50,62
|Boyner Perakende Yat.
|8,24
|3,00
|-10,24
|Brisa
|6,25
|-0,32
|-14,03
|Burçelik
|3,06
|-2,86
|-20,52
|Burçelik Vana
|1,48
|-0,67
|-15,43
|Bursa Çimento
|5,29
|0,57
|0,76
|Carrefoursa
|4,89
|-0,41
|-12,37
|Coca Cola İçecek
|35,02
|-0,45
|2,34
|Cosmos Yat. Holding
|1,12
|1,82
|-4,27
|Credıtwest Faktorıng
|1,38
|0,73
|1,47
|Çelebi
|33,98
|0,59
|-0,27
|Çelik Halat
|7,26
|-1,09
|94,13
|Çemaş Döküm
|1,55
|-4,91
|-16,22
|Çemtaş
|5,00
|1,01
|22,55
|Çimbeton
|33,40
|-0,54
|-9,53
|Çimentaş
|10,13
|-1,84
|-12,60
|Çimsa
|11,43
|0,09
|-13,37
|Çuhadaroğlu Metal
|2,15
|-1,83
|-26,62
|Dagi Giyim
|1,45
|-6,45
|-36,12
|Dagi Yatırım Holding
|1,26
|0,80
|-11,89
|Dardanel
|1,50
|0,67
|-23,08
|Datagate Bilgisayar
|7,05
|-6,00
|-32,66
|Demısaş Döküm
|2,71
|-1,45
|48,09
|Denge Holding
|2,67
|-0,74
|41,12
|Deniz GMYO
|3,10
|-1,59
|14,81
|Denizbank
|5,73
|-3,70
|56,13
|Denizli Cam
|10,19
|-2,58
|-14,15
|Derimod
|8,43
|0,00
|12,25
|Desa Deri
|1,07
|-2,73
|5,94
|Despec Bilgisayar
|2,94
|-0,34
|-18,11
|Deva Holding
|3,97
|0,76
|-9,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,09
|0,00
|-6,84
|Ditaş Doğan
|5,63
|3,11
|-6,11
|DO-CO
|270,80
|-1,53
|28,83
|Doğan Burda
|3,15
|-2,17
|-5,12
|Doğan Gazetecilik
|5,04
|-3,63
|82,61
|Doğan Holding
|0,95
|-2,06
|9,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|-3,59
|-40,93
|Doğusan
|3,31
|1,85
|126,71
|Doğuş GMYO
|2,85
|1,42
|-12,04
|Doğuş Otomotiv
|7,49
|0,94
|-9,10
|Döktaş Dökümcülük
|11,30
|0,09
|2,73
|Duran Doğan Basım
|5,72
|-1,21
|51,72
|Dyo Boya
|4,96
|3,98
|-34,82
|Eczacıbaşı İlaç
|3,76
|0,80
|-14,74
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,16
|0,47
|0,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,51
|-0,42
|-12,91
|Edip Gayrimenkul
|0,91
|0,00
|-22,88
|Ege Endüstri
|321,30
|1,01
|7,13
|Ege Gübre
|25,80
|3,61
|1,09
|Ege Profil
|9,84
|2,39
|-1,40
|Ege Seramik
|3,16
|-0,63
|-31,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|1,89
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,46
|-2,13
|-2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|-7,14
|-35,00
|Egeplast
|6,84
|-1,01
|46,15
|Ekiz Kimya
|0,47
|2,17
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,22
|-6,15
|-23,27
|Eminiş Ambalaj
|3,44
|1,47
|-25,86
|Emlak Konut GMYO
|2,48
|0,81
|-11,74
|Enerjisa Enerji
|6,61
|-1,49
|Enka İnşaat
|4,91
|2,08
|-16,69
|Erbosan
|71,30
|0,42
|-14,41
|Ereğli Demir Çelik
|10,53
|2,13
|5,09
|Ersu Gıda
|0,94
|-2,08
|-28,24
|Escort Teknoloji
|0,65
|-1,52
|-48,41
|Etiler Gıda
|3,84
|-1,54
|-18,12
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,79
|-1,25
|-30,09
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|-2,90
|-30,21
|Euro Yat. Ort.
|0,63
|-3,08
|-26,74
|Euro Yatırım Holding
|0,64
|8,47
|4,92
|Fenerbahçe Futbol
|34,44
|0,06
|0,41
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,90
|-5,61
|-50,04
|F-M İzmit Piston
|14,10
|-1,81
|12,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,52
|-0,56
|-28,46
|Ford Otosan
|56,25
|-0,97
|-3,09
|Frigo Pak Gıda
|1,52
|8,57
|60,00
|Galatasaray Sportif
|2,28
|0,44
|8,70
|Garanti Bankası
|9,11
|2,36
|-11,35
|Garanti Faktoring
|2,36
|-0,42
|-27,61
|Garanti Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|-10,67
|Gedik Girişim
|1,22
|-2,40
|2,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,65
|-0,38
|5,16
|Gedik Yatırım Holding
|1,47
|0,00
|6,52
|Gediz Ambalaj
|6,84
|-4,74
|-5,39
|Gentaş
|1,56
|1,96
|-7,14
|Gersan Elektrik
|4,13
|3,25
|-12,31
|Global Men. Değ.
|0,58
|0,00
|28,89
|Global Yat. Holding
|3,71
|-1,07
|2,77
|Good-Year
|3,42
|-1,16
|-19,53
|Göltaş Çimento
|48,86
|-0,85
|-25,18
|Gözde Girişim
|3,83
|-6,36
|-32,33
|GSD Denizcilik
|1,26
|0,00
|-6,67
|GSD Holding
|0,85
|1,19
|18,06
|Gübre Fabrik.
|3,32
|-1,19
|-21,51
|Güler Yat. Holding
|1,74
|0,58
|50,00
|Güneş Sigorta
|1,49
|2,05
|-9,70
|Halk GMYO
|0,84
|1,20
|-12,05
|Halk Sigorta
|1,38
|-0,72
|-14,81
|Hatay Tekstil
|3,90
|-2,74
|-21,53
|Hedef Girişim
|1,71
|-3,39
|-29,92
|Hektaş
|9,95
|-0,70
|42,14
|Hürriyet Gzt.
|1,33
|-5,00
|-0,75
|ICBC Turkey Bank
|6,06
|9,39
|32,89
|İdealist GMYO
|2,21
|-3,49
|8,33
|İhlas Ev Aletleri
|0,35
|-7,89
|-31,37
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|0,00
|-38,78
|İhlas Gazetecilik
|0,83
|-2,35
|-29,66
|İhlas Holding
|0,35
|-7,89
|-33,96
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|-5,13
|-27,45
|İndeks Bilgisayar
|10,85
|0,00
|-5,65
|Info Yatırım
|1,04
|-2,80
|-11,86
|İntema
|23,74
|-2,55
|-2,47
|İpek Doğal Enerji
|4,48
|1,13
|-16,57
|İskenderun Demir Çelik
|8,06
|2,03
|52,36
(Sürecek)