Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 719 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 719 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|67.270.000.000
|1,64
|Ford Otosan
|62.812.890.000
|10,39
|Koç Holding
|49.450.011.975
|0,99
|Sasa Polyester
|38.528.000.000
|12,86
|Bim Mağazalar
|38.071.440.000
|5,69
|Turkcell
|36.366.000.000
|1,67
|Aselsan
|36.024.000.000
|1,88
|Garanti Bankası
|35.742.000.000
|0,56
|Akbank
|28.912.000.000
|0,46
|Tüpraş
|26.143.764.480
|2,49
|Türk Telekom
|25.410.000.000
|2,25
|Şişe Cam
|24.934.562.417
|1,05
|İş Bankası (C)
|24.119.839.200
|0,36
|Arçelik
|21.542.215.175
|1,51
|Coca Cola İçecek
|20.845.685.585
|2,43
|Türk Hava Yolları
|20.079.000.000
|0,42
|Gübre Fabrik.
|19.822.900.000
|14,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.428.217.953
|0,38
|Sabancı Holding
|19.404.241.384
|0,50
|Koza Altın
|19.291.250.000
|2,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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