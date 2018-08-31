Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 763 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik< 41.440.000.000 1,87 Koç Holding 37.987.752.789 1,23 Tüpraş 29.549.465.600 3,72 ASELSAN 29.434.800.000 3,43 Enka İnşaat 25.650.000.000 0,93 Garanti Bankası 24.990.000.000 0,56 Ford Otosan 23.493.424.500 6,52 Turkcell 23.320.000.000 1,56 Akbank 23.040.000.000 0,55 Türk Hava Yolları 22.466.400.000 0,90 İskenderun Demir Çelik 22.417.000.000 1,89 Bim Mağazalar 22.162.800.000 7,99 İş Bankası (C) 17.954.880.300 0,40 Sabancı Holding 14.527.675.989 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 14.191.046.157 0,38 Şişe Cam 13.860.000.000 1,27 Türk Telekom 12.810.000.000 3,14 Anadolu Efes 12.374.999.997 1,06 TAV Havalimanları 11.973.750.000 2,47 Tofaş Oto. Fab. 11.450.000.000 3,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)