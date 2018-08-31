Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 763 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 763 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik<
|41.440.000.000
|1,87
|Koç Holding
|37.987.752.789
|1,23
|Tüpraş
|29.549.465.600
|3,72
|ASELSAN
|29.434.800.000
|3,43
|Enka İnşaat
|25.650.000.000
|0,93
|Garanti Bankası
|24.990.000.000
|0,56
|Ford Otosan
|23.493.424.500
|6,52
|Turkcell
|23.320.000.000
|1,56
|Akbank
|23.040.000.000
|0,55
|Türk Hava Yolları
|22.466.400.000
|0,90
|İskenderun Demir Çelik
|22.417.000.000
|1,89
|Bim Mağazalar
|22.162.800.000
|7,99
|İş Bankası (C)
|17.954.880.300
|0,40
|Sabancı Holding
|14.527.675.989
|0,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|14.191.046.157
|0,38
|Şişe Cam
|13.860.000.000
|1,27
|Türk Telekom
|12.810.000.000
|3,14
|Anadolu Efes
|12.374.999.997
|1,06
|TAV Havalimanları
|11.973.750.000
|2,47
|Tofaş Oto. Fab.
|11.450.000.000
|3,56