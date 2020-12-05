Bolu'da bulunan yaralı şahin tedavi edilecek
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Bolu'da bulunan yaralı şahin tedavi edilecek

05.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:24
Bolu'da bulunan yaralı şahin tedavi edilecek

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi edilecek.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi edilecek.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıalimler Köyü Meşe Yaylası mevkisinde elektrik arızası olduğu ihbarını alan SEDAŞ ekipler bölgeye giderek çalışma başlattı.

Ekipler, bir şahinin elektrik kablolarına takılarak yaralandığını fark etti.

Yaralı şahin ekiplerce alınarak tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Mili Parklar yetkililerine teslim edilmek üzere ilçe merkezine getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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